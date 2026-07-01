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Главная Авто Как правильно включать кондиционер в авто в жару: большинство водителей ошибаются

Как правильно включать кондиционер в авто в жару: большинство водителей ошибаются

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 10:55
Как не простудиться из-за кондиционера в авто: типичные ошибки водителей
Автомобильный кондиционер. Коллаж: Новини.LIVE

Первые симптомы простуды летом часто возникают не из-за вирусов. Настоящей причиной становится неграмотное использование автомобильного кондиционера в жаркую погоду. Обычно проблемы возникают из-за чрезмерного охлаждения салона и игнорирования простых правил безопасности. Разумный подход к настройке системы вентиляции позволит сохранить здоровье и обеспечит комфортную поездку.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

Температурный режим

Автоматический климат-контроль позволяет легко регулировать температуру в салоне, но во время коротких поездок не стоит выставлять слишком низкую температуру. Специалисты советуют поддерживать разницу между температурой на улице и в салоне в пределах 5 °C. Например, если снаружи термометр показывает 30 °C, внутри лучше установить около 25 °C.

Слишком резкий перепад температур при выходе из машины на жару создает серьезную нагрузку на организм. Однако перегревать салон также опасно, ведь жара ухудшает реакцию и концентрацию водителя. По данным экспертов, время реакции на опасность в салоне с температурой 27 °C на 22 % больше, чем при комфортных 21 °C.

Последние километры

Во время длительных поездок, когда воздух в машине значительно холоднее уличного, стоит применять тактику последних километров. Достаточно выключить кондиционер за несколько километров до финиша, оставив работать только обычный вентилятор. Салон начнет постепенно прогреваться, что защитит водителя и пассажиров от температурного шока на финише.

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Подобный метод полезен и для технического состояния климатической системы. После выключения кондиционера на испарителе начинает активно скапливаться влага. Если она остается внутри, в вентиляции быстро появляется опасный грибок, а поток теплого воздуха в конце поездки помогает эффективно осушить систему.

Правильный старт

Направлять потоки ледяного воздуха прямо в лицо категорически запрещено. Временное облегчение быстро приведет к воспалению горла или проблемам с носовыми пазухами, поэтому дефлекторы лучше отклонить в сторону. Тогда прохлада распределится по салону значительно равномернее.

Если автомобиль долго стоял на солнце, воздух внутри может прогреться до 50 °C или даже 60 °C. Сразу включать кондиционер на полную мощность не имеет смысла. Целесообразнее сначала открыть окна, проехать несколько сотен метров для проветривания, а уже потом включать климатическую систему и закрывать стекла.

Ранее Новини.LIVE писали о том, каковы будут цены на заправку автомобильных кондиционеров в 2026 году. Окончательная стоимость обслуживания климатической системы зависит от места проведения работ и технических особенностей транспортного средства.

Также читайте, почему автокондиционер не охлаждает салон после заправки фреоном. Многие водители ошибочно полагают, что заправка системы рабочим газом автоматически решает любые проблемы с климат-контролем.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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