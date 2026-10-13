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Главная Авто Выезд из Украины 13 октября: какова ситуация на пунктах пропуска

Выезд из Украины 13 октября: какова ситуация на пунктах пропуска

Ua ru
13 октября 2026 12:43
Очереди на границе Украины 13 октября: сколько автомобилей на пунктах пропуска
Очереди из автомобилей на границе. Фото: ГПСУ

Во вторник, 13 октября, на западной границе Украины образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наибольшее количество транспорта по состоянию на 09:00 зафиксировали на пунктах пропуска "Шегини" — 65 автомобилей, "Устилуг" — 40, "Краковец" — 10. Водителям рекомендуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 13 октября

Сегодня, 13 октября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на трех контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 13 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 65 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 13 жовтня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 13 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 13 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 13 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому в Украине не стоит покупать электромобиль. Среди основных факторов — отсутствие возможности заряжать автомобиль дома, частые дальние поездки, небольшой месячный пробег и риск значительных затрат на ремонт подержанного электромобиля.

Также Новини.LIVE анализировали надёжность различных поколений Subaru Forester. В материале рассмотрели типичные технические проблемы кроссовера, в частности неисправности двигателя, коробки передач и подвески, а также различия между годами выпуска.

Польша Румыния автомобиль очереди очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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