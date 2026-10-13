Очереди на границе Украины 13 октября: сколько автомобилей на пунктах пропуска

Выезд из Украины 13 октября: какова ситуация на пунктах пропуска
Во вторник, 13 октября, на западной границе Украины образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наибольшее количество транспорта по состоянию на 09:00 зафиксировали на пунктах пропуска "Шегини" — 65 автомобилей, "Устилуг" — 40, "Краковец" — 10. Водителям рекомендуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 13 октября
Сегодня, 13 октября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на трех контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 40 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 65 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому в Украине не стоит покупать электромобиль. Среди основных факторов — отсутствие возможности заряжать автомобиль дома, частые дальние поездки, небольшой месячный пробег и риск значительных затрат на ремонт подержанного электромобиля.
Также Новини.LIVE анализировали надёжность различных поколений Subaru Forester. В материале рассмотрели типичные технические проблемы кроссовера, в частности неисправности двигателя, коробки передач и подвески, а также различия между годами выпуска.