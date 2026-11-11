Toyota Corolla 2026 року. Фото: caranddriver.com

Британці оприлюднили звіт FN50 за 2026 рік про експлуатацію машин. Вони визначили надійні автомобілі на основі даних лізингових компаній, які обслуговують понад 1 500 000 одиниць транспорту. Результати дослідження показали суттєві зміни в лідерській групі та нового фаворита серед окремих моделей. Отримані цифри демонструють реальний стан речей у щоденному використанні корпоративних автопарків.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Fleet News.

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Лідери рейтингу

Японський хетчбек Toyota Corolla піднявся з другої позиції на першу та здобув титул найменш проблемного автомобіля. Німецький седан BMW 3 Series втратив перше місце та опинився на другій сходинці. Третю позицію впевнено втримав американський електрокар Tesla Model 3. Також до чільної п'ятірки увійшли електричний BMW i4 та корейський кросовер Kia Sportage.

Повний список десятки найнадійніших машин за версією FN50 2026 року:

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Toyota Corolla BMW 3 Series Tesla Model 3 BMW i4 Kia Sportage Lexus NX Polestar 2 Tesla Model Y Toyota RAV4 Hyundai Tucson

Кращі марки

Німецький бренд BMW утримав перше місце у загальному заліку виробників. Японська Toyota залишилася на другій позиції, але посилила свою присутність завдяки оновленим кросоверам Toyota RAV4 та Lexus NX. Американський бренд Tesla показав найбільший прогрес, піднявшись з восьмого місця на третє.

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Загальний рейтинг найнадійніших автомобільних брендів за підсумками дослідження:

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BMW Toyota Tesla Volkswagen Kia Mercedes-Benz Audi Volvo Lexus Nissan

Загальна динаміка

Корейський бренд Kia закріпився на п'ятій сходинці, а німецький концерн Volkswagen посів четверте місце. Бренд Mercedes-Benz утримав сьому позицію, зупинивши падіння минулих років. Водночас марка Audi опустилася з третього на сьоме місце, а її найкращий результат показав кросовер Audi Q4 на 15 сходинці.

Шведський виробник Volvo втратив позиції та змістився на восьме місце через падіння популярності кросовера Volvo XC60. Бренд Hyundai взагалі вибув з десятки марок, хоча кросовер Hyundai Tucson покращив свої особисті показники. Електричний хетчбек Polestar 2 вперше увійшов до списку моделей одразу на сьоме місце, а марка Nissan замкнула ТОП-10 виробників.

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Раніше Новини.LIVE писали, які автомобілі очолили рейтинг надійності у 2026 році. Список склала іспанська організація споживачів OCU на основі опитування понад 85 000 водіїв по всій Європі.

Також читайте, чому найпопулярнішим кросовером світу у 2026 році став електрокар. Як традиційні лідери ринку з бензиновими двигунами поступово втрачають свої позиції.