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Главная Авто Исследовано 1,5 млн автомобилей: определены 10 самых надежных

Исследовано 1,5 млн автомобилей: определены 10 самых надежных

Ua ru
11 ноября 2026 08:30
Исследовано 1,5 млн автомобилей: определены 10 самых надежных в 2026 году caranddriver.com
Toyota Corolla 2026 года. Фото: caranddriver.com

Британцы обнародовали отчет FN50 за 2026 год об эксплуатации машин. Они определили надежные автомобили на основе данных лизинговых компаний, обслуживающих более 1 500 000 единиц транспорта. Результаты исследования показали существенные изменения в лидирующей группе и появление нового фаворита среди отдельных моделей. Полученные цифры демонстрируют реальное положение дел в повседневном использовании корпоративных автопарков.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Fleet News.

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Лидеры рейтинга

Японский хэтчбек Toyota Corolla поднялся со второй позиции на первую и завоевал титул наименее проблемного автомобиля. Немецкий седан BMW 3 Series утратил первое место и оказался на второй строчке. Третью позицию уверенно удержал американский электрокар Tesla Model 3. Также в пятерку лидеров вошли электрический BMW i4 и корейский кроссовер Kia Sportage.

Полный список десятки самых надежных автомобилей по версии FN50 2026 года:

  1. Toyota Corolla
  2. BMW 3 Series
  3. Tesla Model 3
  4. BMW i4
  5. Kia Sportage
  6. Lexus NX
  7. Polestar 2
  8. Tesla Model Y
  9. Toyota RAV4
  10. Hyundai Tucson

Лучшие марки

Немецкий бренд BMW сохранил первое место в общем зачете производителей. Японская Toyota осталась на второй позиции, но укрепила свои позиции благодаря обновленным кроссоверам Toyota RAV4 и Lexus NX. Американский бренд Tesla продемонстрировал наибольший прогресс, поднявшись с восьмого места на третье.

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Общий рейтинг самых надежных автомобильных брендов по итогам исследования:

  1. BMW
  2. Toyota
  3. Tesla
  4. Volkswagen
  5. Kia
  6. Mercedes-Benz
  7. Audi
  8. Volvo
  9. Lexus
  10. Nissan

Общая динамика

Корейский бренд Kia закрепился на пятой строчке, а немецкий концерн Volkswagen занял четвертое место. Бренд Mercedes-Benz удержал седьмую позицию, остановив падение предыдущих лет. В то же время марка Audi опустилась с третьего на седьмое место, а ее лучший результат показал кроссовер Audi Q4 на 15-й строчке.

Шведский производитель Volvo потерял позиции и опустился на восьмое место из-за падения популярности кроссовера Volvo XC60. Бренд Hyundai вообще выбыл из десятки марок, хотя кроссовер Hyundai Tucson улучшил свои личные показатели. Электрический хэтчбек Polestar 2 впервые вошел в список моделей сразу на седьмом месте, а марка Nissan замкнула ТОП-10 производителей.

Ранее Новини.LIVE писали, какие автомобили возглавили рейтинг надежности в 2026 году. Список составила испанская организация потребителей OCU на основе опроса более 85 000 водителей по всей Европе.

Читайте также, почему самым популярным кроссовером мира в 2026 году стал электромобиль. Как традиционные лидеры рынка с бензиновыми двигателями постепенно теряют свои позиции.

рейтинг Tesla авто BMW Mercedes-Benz автомобиль Volkswagen Audi Nissan Toyota Volvo Lexus Kia Hyundai Polestar
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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