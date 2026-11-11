Исследовано 1,5 млн автомобилей: определены 10 самых надежных
Британцы обнародовали отчет FN50 за 2026 год об эксплуатации машин. Они определили надежные автомобили на основе данных лизинговых компаний, обслуживающих более 1 500 000 единиц транспорта. Результаты исследования показали существенные изменения в лидирующей группе и появление нового фаворита среди отдельных моделей. Полученные цифры демонстрируют реальное положение дел в повседневном использовании корпоративных автопарков.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Fleet News.
Лидеры рейтинга
Японский хэтчбек Toyota Corolla поднялся со второй позиции на первую и завоевал титул наименее проблемного автомобиля. Немецкий седан BMW 3 Series утратил первое место и оказался на второй строчке. Третью позицию уверенно удержал американский электрокар Tesla Model 3. Также в пятерку лидеров вошли электрический BMW i4 и корейский кроссовер Kia Sportage.
Полный список десятки самых надежных автомобилей по версии FN50 2026 года:
- Toyota Corolla
- BMW 3 Series
- Tesla Model 3
- BMW i4
- Kia Sportage
- Lexus NX
- Polestar 2
- Tesla Model Y
- Toyota RAV4
- Hyundai Tucson
Лучшие марки
Немецкий бренд BMW сохранил первое место в общем зачете производителей. Японская Toyota осталась на второй позиции, но укрепила свои позиции благодаря обновленным кроссоверам Toyota RAV4 и Lexus NX. Американский бренд Tesla продемонстрировал наибольший прогресс, поднявшись с восьмого места на третье.
Общий рейтинг самых надежных автомобильных брендов по итогам исследования:
- BMW
- Toyota
- Tesla
- Volkswagen
- Kia
- Mercedes-Benz
- Audi
- Volvo
- Lexus
- Nissan
Общая динамика
Корейский бренд Kia закрепился на пятой строчке, а немецкий концерн Volkswagen занял четвертое место. Бренд Mercedes-Benz удержал седьмую позицию, остановив падение предыдущих лет. В то же время марка Audi опустилась с третьего на седьмое место, а ее лучший результат показал кроссовер Audi Q4 на 15-й строчке.
Шведский производитель Volvo потерял позиции и опустился на восьмое место из-за падения популярности кроссовера Volvo XC60. Бренд Hyundai вообще выбыл из десятки марок, хотя кроссовер Hyundai Tucson улучшил свои личные показатели. Электрический хэтчбек Polestar 2 впервые вошел в список моделей сразу на седьмом месте, а марка Nissan замкнула ТОП-10 производителей.
Ранее Новини.LIVE писали, какие автомобили возглавили рейтинг надежности в 2026 году. Список составила испанская организация потребителей OCU на основе опроса более 85 000 водителей по всей Европе.
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