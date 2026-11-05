Самым популярным кроссовером в мире в 2026 году стал электрокар
Электрокроссовер Tesla Model Y стал самым популярным автомобилем в своём сегменте по итогам девяти месяцев 2026 года. Мировой рынок кроссоверов и внедорожников за этот период вырос лишь на 0,6% и достиг отметки в 31 709 103 проданных единиц. Спрос на электромобили и гибриды продолжает формировать глобальные тренды на фоне общего замедления продаж. В то же время традиционные лидеры рынка с бензиновыми двигателями постепенно теряют свои позиции.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Focus2move.
Региональные рынки
Общий объем продаж по-прежнему опирается на азиатский регион, однако именно он показал падение на 4%, реализовав 13 570 401 автомобиль. Главной причиной стало снижение спроса в Китае на 13,5%, где было продано 7 504 925 машин.
В США рынок сократился на 4,9%, составив 6 964 311 единиц. Европа, напротив, продемонстрировала рост: продажи 7 093 440 кроссоверов компенсировали падение в Азии.
Лучшую динамику среди отдельных стран продемонстрировала Индия с ростом на 23,1%, где было продано 2 254 832 автомобиля. В Европе высокие показатели зафиксировали Германия с результатом 1 110 421 автомобиль и Великобритания с показателем 1 111 657 единиц.
- Африка: +29,7%
- Европа: +10%
- Океания: +8,3%
- Америка: -0,6%
- Азия: -4%
ТОП-10 моделей
Американский электромобиль вырвался на первую строчку благодаря уверенному росту, тогда как его главный японский конкурент потерпел самое сильное падение в первой десятке.
- Tesla Model Y: +8,6%
- Toyota RAV4: -22,1%
- Honda CR-V: -0,9%
- Hyundai Tucson: +0,2%
- Kia Sportage: +0,9%
- Volkswagen Tiguan: +2%
- Mazda CX-5: +16,5%
- Honda HR-V: -1,7%
- Toyota Corolla Cross: -9,4%
- Ford Explorer: +14,6%
Наибольший рост за пределами первой десятки продемонстрировала модель Tata Punch с результатом +49,5%, а премиальный кроссовер BMW X3 вырос на 22,5%. Также положительную динамику демонстрируют Nissan Rogue с ростом на 21,1%, Subaru Forester с показателем +6,8% и Toyota Yaris Cross с результатом +6,4%.
Среди моделей с падением продаж оказались Volkswagen T-Roc (-21,5%), Chevrolet Equinox (-17,0%), Nissan Kicks (-11,6%), Volkswagen T-Cross (-7,6%), Mercedes-Benz GLC (-5,9%), Kia Sorento (-5,4%), Chevrolet Trax (-5,2%), Hyundai Kona (-2,6%), BMW X1 (-2,5%) и Subaru Crosstrek (-0,9%).
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