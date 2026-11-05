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Главная Авто Самым популярным кроссовером в мире в 2026 году стал электрокар

Самым популярным кроссовером в мире в 2026 году стал электрокар

Ua ru
5 ноября 2026 12:50
Не Toyota: самым популярным кроссовером мира в 2026 году стал электрокар netcarshow.com
Tesla Model Y 2025 года. Фото: netcarshow.com

Электрокроссовер Tesla Model Y стал самым популярным автомобилем в своём сегменте по итогам девяти месяцев 2026 года. Мировой рынок кроссоверов и внедорожников за этот период вырос лишь на 0,6% и достиг отметки в 31 709 103 проданных единиц. Спрос на электромобили и гибриды продолжает формировать глобальные тренды на фоне общего замедления продаж. В то же время традиционные лидеры рынка с бензиновыми двигателями постепенно теряют свои позиции.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Focus2move.

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Региональные рынки

Общий объем продаж по-прежнему опирается на азиатский регион, однако именно он показал падение на 4%, реализовав 13 570 401 автомобиль. Главной причиной стало снижение спроса в Китае на 13,5%, где было продано 7 504 925 машин.

В США рынок сократился на 4,9%, составив 6 964 311 единиц. Европа, напротив, продемонстрировала рост: продажи 7 093 440 кроссоверов компенсировали падение в Азии.

Лучшую динамику среди отдельных стран продемонстрировала Индия с ростом на 23,1%, где было продано 2 254 832 автомобиля. В Европе высокие показатели зафиксировали Германия с результатом 1 110 421 автомобиль и Великобритания с показателем 1 111 657 единиц.

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  1. Африка: +29,7%
  2. Европа: +10%
  3. Океания: +8,3%
  4. Америка: -0,6%
  5. Азия: -4%

ТОП-10 моделей

Американский электромобиль вырвался на первую строчку благодаря уверенному росту, тогда как его главный японский конкурент потерпел самое сильное падение в первой десятке.

  1. Tesla Model Y: +8,6%
  2. Toyota RAV4: -22,1%
  3. Honda CR-V: -0,9%
  4. Hyundai Tucson: +0,2%
  5. Kia Sportage: +0,9%
  6. Volkswagen Tiguan: +2%
  7. Mazda CX-5: +16,5%
  8. Honda HR-V: -1,7%
  9. Toyota Corolla Cross: -9,4%
  10. Ford Explorer: +14,6%

Наибольший рост за пределами первой десятки продемонстрировала модель Tata Punch с результатом +49,5%, а премиальный кроссовер BMW X3 вырос на 22,5%. Также положительную динамику демонстрируют Nissan Rogue с ростом на 21,1%, Subaru Forester с показателем +6,8% и Toyota Yaris Cross с результатом +6,4%.

Среди моделей с падением продаж оказались Volkswagen T-Roc (-21,5%), Chevrolet Equinox (-17,0%), Nissan Kicks (-11,6%), Volkswagen T-Cross (-7,6%), Mercedes-Benz GLC (-5,9%), Kia Sorento (-5,4%), Chevrolet Trax (-5,2%), Hyundai Kona (-2,6%), BMW X1 (-2,5%) и Subaru Crosstrek (-0,9%).

Ранее Новини.LIVE писали, какой год выпуска Tesla Model Y с пробегом стоит купить. Американский производитель регулярно вносил изменения в конструкцию этой модели не только из года в год, но и из месяца в месяц.

Также читайте, почему электромобили Tesla лучше покупать подержанными. Базовые модификации за 15 000–17 000 долларов предлагают до 80% всех ключевых функций и технологий бренда.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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