Tesla Model Y 2025 года. Фото: netcarshow.com

Электрокроссовер Tesla Model Y стал самым популярным автомобилем в своём сегменте по итогам девяти месяцев 2026 года. Мировой рынок кроссоверов и внедорожников за этот период вырос лишь на 0,6% и достиг отметки в 31 709 103 проданных единиц. Спрос на электромобили и гибриды продолжает формировать глобальные тренды на фоне общего замедления продаж. В то же время традиционные лидеры рынка с бензиновыми двигателями постепенно теряют свои позиции.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Focus2move.

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Региональные рынки

Общий объем продаж по-прежнему опирается на азиатский регион, однако именно он показал падение на 4%, реализовав 13 570 401 автомобиль. Главной причиной стало снижение спроса в Китае на 13,5%, где было продано 7 504 925 машин.

В США рынок сократился на 4,9%, составив 6 964 311 единиц. Европа, напротив, продемонстрировала рост: продажи 7 093 440 кроссоверов компенсировали падение в Азии.

Лучшую динамику среди отдельных стран продемонстрировала Индия с ростом на 23,1%, где было продано 2 254 832 автомобиля. В Европе высокие показатели зафиксировали Германия с результатом 1 110 421 автомобиль и Великобритания с показателем 1 111 657 единиц.

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ТОП-10 моделей

Американский электромобиль вырвался на первую строчку благодаря уверенному росту, тогда как его главный японский конкурент потерпел самое сильное падение в первой десятке.

Tesla Model Y: +8,6% Toyota RAV4: -22,1% Honda CR-V: -0,9% Hyundai Tucson: +0,2% Kia Sportage: +0,9% Volkswagen Tiguan: +2% Mazda CX-5: +16,5% Honda HR-V: -1,7% Toyota Corolla Cross: -9,4% Ford Explorer: +14,6%

Наибольший рост за пределами первой десятки продемонстрировала модель Tata Punch с результатом +49,5%, а премиальный кроссовер BMW X3 вырос на 22,5%. Также положительную динамику демонстрируют Nissan Rogue с ростом на 21,1%, Subaru Forester с показателем +6,8% и Toyota Yaris Cross с результатом +6,4%.

Среди моделей с падением продаж оказались Volkswagen T-Roc (-21,5%), Chevrolet Equinox (-17,0%), Nissan Kicks (-11,6%), Volkswagen T-Cross (-7,6%), Mercedes-Benz GLC (-5,9%), Kia Sorento (-5,4%), Chevrolet Trax (-5,2%), Hyundai Kona (-2,6%), BMW X1 (-2,5%) и Subaru Crosstrek (-0,9%).

Ранее Новини.LIVE писали, какой год выпуска Tesla Model Y с пробегом стоит купить. Американский производитель регулярно вносил изменения в конструкцию этой модели не только из года в год, но и из месяца в месяц.

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