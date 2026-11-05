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Головна Авто Найпопулярнішим кросовером світу у 2026 році став електрокар

Найпопулярнішим кросовером світу у 2026 році став електрокар

Ua ru
5 листопада 2026 12:50
Не Toyota: найпопулярнішим кросовером світу у 2026 році став електрокар netcarshow.com
Tesla Model Y 2025 року. Фото: netcarshow.com

Електричний кросовер Tesla Model Y став найпопулярнішим автомобілем у своєму сегменті за підсумками дев'яти місяців 2026 року. Світовий ринок кросоверів і позашляховиків за цей період зріс лише на 0,6% та досягнув позначки 31 709 103 реалізованих одиниць. Попит на електричні та гібридні машини продовжує формувати глобальні тренди на тлі загального сповільнення продажів. Водночас традиційні лідери ринку з бензиновими двигунами поступово втрачають свої позиції.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Focus2move.

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Регіональні ринки

Загальний обсяг продажів усе ще спирається на азійський регіон, проте саме він показав падіння на 4%, реалізувавши 13 570 401 автомобіль. Головною причиною стало зниження попиту в Китаї на 13,5%, де було продано 7 504 925 машин.

У США ринок скоротився на 4,9%, склавши 6 964 311 одиниць. Європа навпаки показала зростання, де продаж 7 093 440 кросоверів перекрив падіння в Азії.

Найкращу динаміку серед окремих країн продемонструвала Індія зі зростанням на 23,1%, де реалізували 2 254 832 автомобілі. У Європі високі показники зафіксували Німеччина з результатом 1 110 421 машина та Велика Британія з показником 1 111 657 одиниць.

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  1. Африка: +29,7%
  2. Європа: +10%
  3. Океанія: +8,3%
  4. Америка: -0,6%
  5. Азія: -4%

ТОП-10 моделей

Американський електрокар вирвався на першу сходинку завдяки впевненому зростанню, тоді як його головний японський конкурент зазнав найсильнішого падіння в першій десятці.

  1. Tesla Model Y: +8,6%
  2. Toyota RAV4: -22,1%
  3. Honda CR-V: -0,9%
  4. Hyundai Tucson: +0,2%
  5. Kia Sportage: +0,9%
  6. Volkswagen Tiguan: +2%
  7. Mazda CX-5: +16,5%
  8. Honda HR-V: -1,7%
  9. Toyota Corolla Cross: -9,4%
  10. Ford Explorer: +14,6%

Найбільше зростання поза першою десяткою показала модель Tata Punch з результатом +49,5%, а преміальний кросовер BMW X3 виріс на 22,5%. Також позитивну динаміку демонструють Nissan Rogue зі зростанням на 21,1%, Subaru Forester з показником +6,8% та Toyota Yaris Cross з результатом +6,4%.

Серед моделей з падінням продажів опинилися Volkswagen T-Roc (-21,5%), Chevrolet Equinox (-17,0%), Nissan Kicks (-11,6%), Volkswagen T-Cross (-7,6%), Mercedes-Benz GLC (-5,9%), Kia Sorento (-5,4%), Chevrolet Trax (-5,2%), Hyundai Kona (-2,6%), BMW X1 (-2,5%) та Subaru Crosstrek (-0,9%).

Раніше Новини.LIVE писали, який рік випуску Tesla Model Y з пробігом варто купити. Американський виробник регулярно вносив зміни в конструкцію цієї моделі не лише від року до року, а й від місяця до місяця.

Також читайте, чому електромобілі Tesla краще купувати вживаними. Базові модифікації за 15 000–17 000 доларів пропонують до 80% усіх ключових функцій та технологій бренду.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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