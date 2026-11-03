Lexus IS 300h (2013–2020). Фото: exchangeandmart.co.uk

При поиске нового или подержанного автомобиля долговечность всегда остается главным критерием. Недавно обновленный рейтинг надежности автомобилей от испанской организации потребителей OCU определил лидеров рынка. Специалисты опросили более 85 000 водителей по всей Европе. Исследование учитывает количество поломок, их серьезность, пробег и возраст автомобилей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Motopasion.

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Японское лидерство

Азиатские компании вновь заняли первые позиции в списке. Бренд Lexus получил 93 балла из 100 возможных и занял первое место. Следом за ним расположились Subaru, Toyota и Suzuki, которые набрали по 91 баллу по уровню удовлетворенности владельцев.

Также высокие показатели 89 баллов демонстрируют Tesla, BYD, Honda, Mazda, Kia, Mitsubishi и Smart. Всего специалисты оценили 39 марок. В конце списка оказались MG с результатом 72 балла и Land Rover, набравший всего 64 балла.

Выбор двигателя

Тип силовой установки имеет решающее значение для длительной эксплуатации. Обычные гибриды без подключения к сети оказались наиболее устойчивыми к поломкам. Сложные конструкции двигателей с ремнем в масляной ванне обычно создают больше проблем владельцам.

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Дизельные двигатели показывают худшие результаты, особенно среди среднеразмерных и больших кроссоверов. Надежность таких машин улучшается в компактном классе, но все равно остается ниже показателей гибридных версий.

Чаще всего водители сталкиваются с проблемами в электрике, на долю которых приходится 14% обращений. Неисправности двигателей внутреннего сгорания занимают 9%, а далее идут сбои в работе тормозной системы.

Лучшие модели

Среди крупных автомобилей меньше всего доставляют хлопот своим владельцам Lexus IS 300h (2013–2020), Lexus NX (2014–2021) и Toyota RAV-4. Они демонстрируют минимальное количество посещений сервиса.

В компактном классе хорошие результаты показывают бензиновый Audi Q2, гибридный Toyota C-HR (2016–2023) и электромобиль Kia Niro.

В сегменте небольших городских автомобилей отличились Toyota Aygo Cross, гибриды Suzuki Vitara, Ignis и Swift, а также Kia Stonic и оригинальный электромобиль BMW i3.

Ранее Новини.LIVE писали, какие автомобили портят имидж своих владельцев. Французская компания Selvitys по заказу бренда XLovecam провела тематический опрос среди 1000 респондентов.

Также читайте, какие автомобили водители не меняют более 15 лет. Первое место в рейтинге занял гибрид, от которого такого результата мало кто ожидал.