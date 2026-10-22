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Главная Авто Какие автомобили портят имидж своих владельцев: исследование

Какие автомобили портят имидж своих владельцев: исследование

Ua ru
22 октября 2026 08:30
Какие автомобили портят репутацию владельцев: результаты опроса magnific.com
Водитель за рулем. Фото: magnific.com

Выбор машины существенно влияет на восприятие человека обществом и определяет его социальный статус. Популярные автомобильные бренды способны как подчеркнуть успех водителя, так и вызвать волну предубеждений относительно его финансового положения или мировоззрения. Французская компания Selvitys по заказу бренда XLovecam провела тематический опрос среди 1000 респондентов. Результаты исследования выявили четкую иерархию автопроизводителей и определили марки с наихудшей репутацией.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на L’automobiliste.

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Бюджетный ярлык

Модели румынской марки Dacia оказались внизу рейтинга с низкой оценкой 3,43 балла из 10 возможных из-за восприятия их покупки как вынужденной экономии. Обычные граждане связывают выбор Dacia Sandero или Duster с финансовыми ограничениями водителя, а не с его рациональным подходом.

Попытка выбрать простой и сдержанный автомобиль не компенсирует недостаток престижа в глазах окружающих. Даже рациональные аргументы в пользу надежности и низкой цены не спасают владельцев таких машин от социального обесценивания.

Немецкие премиальные марки Audi (6,12 балла), Mercedes (6,04 балла) и BMW (6 баллов) составили тройку лидеров с самыми высокими оценками престижа. Респонденты воспринимают владение этими автомобилями как явный признак профессионального успеха и хорошего вкуса без излишней вульгарности.

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В то же время французские бренды Renault, Peugeot и Citroën оказались в середине списка из-за отсутствия четкого позиционирования. Они оказались слишком дорогими для сравнения с Dacia, но достаточно простыми для соперничества с немецким премиумом.

Технологический раскол

Американская марка Tesla продемонстрировала худший общий балл по имиджу (4,15 из 10) из-за сильной поляризации общества. Ни один другой производитель не вызывает такого острого раскола в общественном мнении. Негативное отношение многих респондентов связано с противоречивыми заявлениями и политической позицией Илона Маска. Кроме того, водителей таких машин часто воспринимают как демонстративно состоятельных людей, пытающихся поучать других по вопросам экологии.

В то же время 25,2% опрошенных поставили Tesla самые высокие оценки от 8 до 10 баллов за инновационность и технологический прорыв.

Четвертое место в рейтинге заняла итальянская марка Alfa Romeo с результатом 4,88 балла из 10, продемонстрировав ловушку чрезмерной ностальгии. Владельцев этих машин считают ярыми фанатами, которые остаются привязанными к прошлым достижениям бренда, а не к его нынешним успехам.

В целом 52,6% участников опроса заявили о безразличии к репутации автомобиля. Однако для остальных водителей (среди которых 43,2% мужчин и 30,7% женщин) эмблема на капоте остается важным социальным маркером.

Ранее Новини.LIVE писали о том, от каких автомобилей пытаются избавиться в первые годы владения. Марки и модели машин, которые выставляются на продажу быстрее всего.

Также читайте, какие авто без проблем проезжают более 20 лет. Долговечные машины японского производства заняли верхние позиции общего рейтинга.

Илон Маск рейтинг Tesla авто BMW опрос Mercedes-Benz исследование автомобиль Renault Audi Dacia Citroën Peugeot Alfa Romeo
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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