Водитель за рулем. Фото: magnific.com

Выбор машины существенно влияет на восприятие человека обществом и определяет его социальный статус. Популярные автомобильные бренды способны как подчеркнуть успех водителя, так и вызвать волну предубеждений относительно его финансового положения или мировоззрения. Французская компания Selvitys по заказу бренда XLovecam провела тематический опрос среди 1000 респондентов. Результаты исследования выявили четкую иерархию автопроизводителей и определили марки с наихудшей репутацией.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на L’automobiliste.

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Бюджетный ярлык

Модели румынской марки Dacia оказались внизу рейтинга с низкой оценкой 3,43 балла из 10 возможных из-за восприятия их покупки как вынужденной экономии. Обычные граждане связывают выбор Dacia Sandero или Duster с финансовыми ограничениями водителя, а не с его рациональным подходом.

Попытка выбрать простой и сдержанный автомобиль не компенсирует недостаток престижа в глазах окружающих. Даже рациональные аргументы в пользу надежности и низкой цены не спасают владельцев таких машин от социального обесценивания.

Немецкие премиальные марки Audi (6,12 балла), Mercedes (6,04 балла) и BMW (6 баллов) составили тройку лидеров с самыми высокими оценками престижа. Респонденты воспринимают владение этими автомобилями как явный признак профессионального успеха и хорошего вкуса без излишней вульгарности.

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В то же время французские бренды Renault, Peugeot и Citroën оказались в середине списка из-за отсутствия четкого позиционирования. Они оказались слишком дорогими для сравнения с Dacia, но достаточно простыми для соперничества с немецким премиумом.

Технологический раскол

Американская марка Tesla продемонстрировала худший общий балл по имиджу (4,15 из 10) из-за сильной поляризации общества. Ни один другой производитель не вызывает такого острого раскола в общественном мнении. Негативное отношение многих респондентов связано с противоречивыми заявлениями и политической позицией Илона Маска. Кроме того, водителей таких машин часто воспринимают как демонстративно состоятельных людей, пытающихся поучать других по вопросам экологии.

В то же время 25,2% опрошенных поставили Tesla самые высокие оценки от 8 до 10 баллов за инновационность и технологический прорыв.

Четвертое место в рейтинге заняла итальянская марка Alfa Romeo с результатом 4,88 балла из 10, продемонстрировав ловушку чрезмерной ностальгии. Владельцев этих машин считают ярыми фанатами, которые остаются привязанными к прошлым достижениям бренда, а не к его нынешним успехам.

В целом 52,6% участников опроса заявили о безразличии к репутации автомобиля. Однако для остальных водителей (среди которых 43,2% мужчин и 30,7% женщин) эмблема на капоте остается важным социальным маркером.

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