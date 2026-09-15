Какие авто служат более 20 лет: лидеры рынка по ресурсу

Надежные марки авто, которые без проблем прослужат более 20 лет
Выбирая новый или подержанный автомобиль, покупатели обращают внимание на его надежность и потенциальный ресурс. Масштабное исследование компании iSeeCars охватило более 395 000 000 автомобилей с целью определения самых выносливых марок. Эксперты оценили шансы различных моделей преодолеть отметку в 400 000 км пробега. Долговечные авто японского производства полностью заняли верхние позиции общего рейтинга.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на iSeeCars.
Японские модели
Абсолютным лидером рейтинга стал бренд Toyota с показателем 19,7% шанса преодолеть более 400 000 км, что в 3,7 раза превышает средний рыночный показатель в 5,4%. Второе место заняла марка Lexus с результатом 14,4%, а третье место — Honda с показателем 13,3%. На четвертой позиции разместился бренд Acura с результатом 9,5%. Первым американским брендом в списке стал GMC, занявший пятое место с показателем 5,8%.
ТОП-10 долговечных марок
- Toyota (19,7%)
- Lexus (14,4%)
- Honda (13,3%)
- Acura (9,5%)
- GMC (5,8 %)
- Mazda (5,3 %)
- Lincoln (4,7 %)
- Ram (4,2 %)
- Ford (4,1 %)
- Cadillac (3,9 %)
Другие сегменты
В массовом сегменте без учета премиальных марок средний показатель составляет 5,8%. Здесь Toyota с результатом 19,7% и Honda с показателем 13,3% существенно опережают всех конкурентов. Вслед за ними идут GMC, Mazda с результатом 5,3%, а также Ram, Ford и Chevrolet.
На другом конце списка массовых брендов оказались Chrysler, FIAT и MINI, которые демонстрируют минимальные шансы на большой пробег.
В сегменте роскоши средний уровень долговечности составляет всего 3,4%. Здесь Lexus с показателем 14,4% в 4,2 раза превышает средний уровень, а Acura превосходит его в 2,8 раза с результатом 9,5%. Американские Lincoln и Cadillac также превысили средний уровень, тогда как Tesla остановилась на отметке 3,3%. Немецкие премиальные марки Mercedes-Benz, BMW, Audi и Porsche имеют низкие показатели, что связано с меньшей интенсивностью их повседневной эксплуатации владельцами.
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