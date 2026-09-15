Які авто служать понад 20 років: лідери ринку за ресурсом

Toyota Yaris Cross 2027 року. Фото: netcarshow.com



Обираючи новий або вживаний автомобіль, покупці звертають увагу на його надійність та потенційний ресурс. Масштабне дослідження компанії iSeeCars охопило понад 395 000 000 машин для визначення найбільш витривалих марок. Експерти оцінили шанси різних моделей подолати позначку в 400 000 км пробігу. Довговічні автомобілі японського виробництва повністю захопили верхні позиції загального рейтингу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на ISeeCars.

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Японські моделі

Абсолютним лідером рейтингу став бренд Toyota з показником 19,7% шансу подолати понад 400 000 км, що у 3,7 раза перевищує середню ринкову цифру 5,4%. Друге місце посіла марка Lexus з результатом 14,4%, а третю сходинку зайняла Honda з показником 13,3%. На четвертій позиції розмістився бренд Acura з результатом 9,5%. Першим американським брендом у списку став GMC, який посів п'яту сходинку з показником 5,8%.

ТОП-10 довговічних марок

Toyota (19,7%) Lexus (14,4%) Honda (13,3%) Acura (9,5%) GMC (5,8%) Mazda (5,3%) Lincoln (4,7%) Ram (4,2%) Ford (4,1%) Cadillac (3,9%)

Інші сегменти

У масовому сегменті без урахування преміальних марок середній показник становить 5,8%. Тут Toyota з результатом 19,7% та Honda з показником 13,3% суттєво випереджають усіх конкурентів. Слідом за ними йдуть GMC, Mazda з результатом 5,3%, а також Ram, Ford та Chevrolet.

На іншому кінці списку масових брендів опинилися Chrysler, FIAT та MINI, які показують мінімальні шанси на великий пробіг.

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У сегменті розкоші середній рівень довговічності становить лише 3,4%. Тут Lexus з показником 14,4% у 4,2 раза перевищує середній рівень, а Acura обходить його у 2,8 раза з результатом 9,5%. Американські Lincoln та Cadillac також перевищили середній рівень, тоді як Tesla зупинилася на позначці 3,3%. Німецькі преміальні марки Mercedes-Benz, BMW, Audi та Porsche мають низькі показники, що пов'язано з меншою інтенсивністю їхньої щоденної експлуатації власниками.

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