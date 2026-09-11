Рейтинг надійності авто 2000-2026 років: хто очолив список

Toyota Camry 2026 року. Фото: caranddriver.com

Експерти видання Consumer Reports проаналізували дані про 380 000 автомобілів, випущених з 2000 по 2026 рік. Купівля нової чи вживаної машини завжди пов'язана з ризиком регулярних візитів до сервісу. Дослідження показує, що надійні автомобілі найчастіше випускають азійські бренди завдяки консервативному підходу до оновлення моделей. Водночас повноцінні електрокари та плагін-гібриди продовжують розчаровувати своїх власників частими поломками.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Consumer Reports.

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Азійські лідери

Японські бренди черговий рік поспіль посідають перші сходинки рейтингу. Автовиробники Toyota, Subaru та Lexus отримали найвищі бали завдяки використанню спільних випробуваних компонентів.

Поліпшити позиції Toyota допомогли оновлений пікап Tundra та кросовер Tacoma, чиї показники надійності зросли після перших років випуску. Моделі Land Cruiser та 4Runner також показали високі результати.

Компанія Subaru розмістилася на другому місці. Найкращі оцінки експертів отримали хетчбек Impreza, кросовер Crosstrek, купе BRZ та спортивний седан WRX. Найнижчу оцінку в лінійці бренду отримав великий кросовер Ascent, який все одно зберігає середній рівень якості.

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Зліт Tesla

Найбільший прогрес у рейтингу продемонструвала Tesla, яка піднялася одразу на вісім позицій та посіла дев'яте місце. Виробнику вдалося розв'язати давні проблеми з зазорами кузовних панелей, якістю фарбування та збоями дверної фурнітури. Седан Model 3 та кросовер Model Y стали найнадійнішими електрокарами у своєму класі. Проте новий пікап Cybertruck поки демонструє показники нижче середнього.

Натомість бренд Mazda втратив вісім позицій і опустився на 14 сходинку рейтингу. Причиною падіння став вихід кросоверів CX-70 та CX-90 на новій платформі з новими моторами та коробками передач. Ранні версії цих моделей, особливо плагін-гібриди, регулярно стикаються з відмовами тягових батарей та електромоторів.

ТОП-10 моделей за версією CR

Toyota Camry Toyota Prius Toyota Crown Subaru Impreza Subaru Crosstrek Lexus IS Lexus NX Honda Accord Honda CR-V Hybrid Ford F-150 Hybrid

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