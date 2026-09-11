Рейтинг надежности автомобилей 2000–2026 годов: кто возглавил список

Toyota Camry 2026 года. Фото: caranddriver.com

Эксперты издания Consumer Reports проанализировали данные о 380 000 автомобилей, выпущенных с 2000 по 2026 год. Покупка новой или подержанной машины всегда сопряжена с риском регулярных посещений сервиса. Исследование показывает, что надежные автомобили чаще всего выпускают азиатские бренды благодаря консервативному подходу к обновлению моделей. В то же время полноценные электрокары и плагин-гибриды продолжают разочаровывать своих владельцев частыми поломками.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Consumer Reports.

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Азиатские лидеры

Японские бренды очередной год подряд занимают первые строчки рейтинга. Автопроизводители Toyota, Subaru и Lexus получили самые высокие оценки благодаря использованию общих проверенных компонентов.

Улучшить позиции Toyota помогли обновленный пикап Tundra и кроссовер Tacoma, чьи показатели надежности выросли после первых лет выпуска. Модели Land Cruiser и 4Runner также показали высокие результаты.

Компания Subaru заняла второе место. Лучшие оценки экспертов получили хэтчбек Impreza, кроссовер Crosstrek, купе BRZ и спортивный седан WRX. Самую низкую оценку в линейке бренда получил большой кроссовер Ascent, который, тем не менее, сохраняет средний уровень качества.

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Взлет Tesla

Наибольший прогресс в рейтинге продемонстрировала Tesla, которая поднялась сразу на восемь позиций и заняла девятое место. Производителю удалось решить давние проблемы с зазорами кузовных панелей, качеством окраски и сбоями в работе дверной фурнитуры. Седан Model 3 и кроссовер Model Y стали самыми надежными электрокарами в своём классе. Однако новый пикап Cybertruck пока демонстрирует показатели ниже среднего.

Зато бренд Mazda потерял восемь позиций и опустился на 14-е место в рейтинге. Причиной падения стал выпуск кроссоверов CX-70 и CX-90 на новой платформе с новыми двигателями и коробками передач. Ранние версии этих моделей, особенно плагин-гибриды, регулярно сталкиваются с отказами тяговых батарей и электродвигателей.

ТОП-10 моделей по версии CR

Toyota Camry Toyota Prius Toyota Crown Subaru Impreza Subaru Crosstrek Lexus IS Lexus NX Honda Accord Honda CR-V Hybrid Ford F-150 Hybrid

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