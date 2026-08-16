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Главная Авто Рейтинг самых надежных марок автомобилей в 2026 году

Рейтинг самых надежных марок автомобилей в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 15:45
Самая надежная марка авто в 2026 году: о чем говорят результаты исследований
Lexus вновь признан самым надежным автомобильным брендом. Фото: netcarshow.com

При выборе нового или подержанного автомобиля потенциальные покупатели чаще всего обращают внимание на долговечность машины и отсутствие частых поломок. Каждый водитель стремится приобрести надежный автомобиль, который каждое утро легко заводится и не требует постоянных посещений сервисного центра. Определение самого надежного бренда зависит от методологии оценки различных аналитических организаций. Однако несколько производителей на протяжении многих лет удерживают позиции бесспорных лидеров рынка.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Motor1.

Бесспорные лидеры

Японские бренды Toyota и Lexus остаются главным ориентиром надежности в мире. Их модели регулярно занимают первые места в рейтингах благодаря низкой частоте ремонтов и надежным силовым агрегатам.

Многие владельцы этих машин спокойно преодолевают более 320 000 км пробега без серьезных поломок. Для поддержания рабочего состояния автомобилям этих марок обычно достаточно лишь своевременного базового обслуживания.

Надежные альтернативы

В последние годы значительный прогресс демонстрирует марка Subaru. Упрощение модельного ряда, общие платформы и проверенные оппозитные двигатели позволили бренду выпустить популярные и долговечные кроссоверы.

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Другие японские марки также сохраняют прочную репутацию. Консервативный подход Mazda к разработке атмосферных двигателей и проверенные технические решения Honda делают их надежным выбором на вторичном рынке.

Индивидуальный выбор

Эксперты отмечают, что общий рейтинг марки не всегда гарантирует отсутствие проблем у конкретной машины. Даже надежные бренды иногда выпускают неудачные модификации, в то время как у менее популярных марок встречаются удачные экземпляры.

В целом, согласно аналитическим данным, в список самых надёжных брендов стабильно входят:

  • Lexus
  • Toyota
  • Subaru
  • Mazda
  • Honda
  • Buick
  • Hyundai

Немецкие премиальные марки BMW и Porsche за последние годы также существенно улучшили показатели долговечности. Однако в случае возникновения неисправностей их ремонт обходится водителям значительно дороже.

Ранее Новини.LIVE писали о самых надежных компактных автомобилях, которые можно купить прямо сейчас. Специалисты составили пятерку машин на основе исследований аналитических агентств JD Power, Consumer Reports и iSeeCars за 2026 год.

Также 100 000 водителей назвали ТОП-10 лучших автомобилей. Для каждой модели рассчитали индекс удовлетворенности и надежности в виде общего балла от 0% до 100%.

рейтинг авто BMW Porsche автомобиль Honda Toyota Subaru Mazda Lexus Hyundai Buick
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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