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Главная Авто 100 000 водителей назвали ТОП-10 самых надежных автомобилей

100 000 водителей назвали ТОП-10 самых надежных автомобилей

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 07:35
ТОП-10 самых надежных автомобилей: выбор 100 000 водителей
Tesla Model 3 2025 года. Фото: netcarshow.com

Рост цен на запчасти и сервисное обслуживание заставляет водителей искать машины, которые редко требуют посещения СТО. Британский рейтинг Driver Power собрал оценки 100 000 реальных владельцев, которые проверили свои автомобили на выносливость и долговечность. В итоге для каждой модели рассчитали индекс удовлетворенности и надежности в виде общего балла от 0% до 100%.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Тройка лидеров

Первое место занял электроседан Tesla Model 3 с результатом 90,54%. Владельцы отмечают низкие эксплуатационные расходы, отличную динамику и запас хода версии Long Range AWD до 600 км.

Второе место занял компактный кроссовер Volkswagen T-Roc с показателем 90,48%. Автомобиль получил высокие оценки за комфорт, практичный салон и доступное обслуживание.

Тройку замыкает хэтчбек BMW 1 Series, набравший 90,36%. Машина поразила водителей качеством отделки и управляемостью, хотя пространство на заднем ряду оказалось ограниченным.

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Оценки кроссоверов

Японская Mazda CX-30 заняла четвертое место с результатом 90,31% благодаря богатой комплектации и экологичности, а купеобразный BMW 2 Series занял пятое место с показателем 90,21% за спортивный характер. Городская Toyota Aygo X набрала 89,66% и оказалась одной из самых надежных в своём классе.

Шведский кроссовер Volvo XC40 набрал 89,61%, а японская Toyota C-HR получила 89,50%, порадовав безопасностью и низким расходом топлива. Замыкают рейтинг семейные кроссоверы Opel Grandland с результатом 89,29% и Ford Kuga с 88,85%, которые продемонстрировали высокий уровень практичности и выносливости подвески.

ТОП-10 автомобилей

В итоговый список вошли кроссоверы, городские хэтчбеки, седаны и премиальные автомобили:

  1. Tesla Model 3: 90,54%
  2. Volkswagen T-Roc: 90,48%
  3. BMW 1 Series: 90,36%
  4. Mazda CX-30: 90,31%
  5. BMW 2 серии: 90,21%
  6. Toyota Aygo X: 89,66%
  7. Volvo XC40: 89,61%
  8. Toyota C-HR: 89,50%
  9. Opel Grandland: 89,29%
  10. Ford Kuga: 88,85%

Ранее Новини.LIVE писали, какая модель электромобиля Tesla является лучшей. Автоэксперт, который тестировал абсолютно все автомобили этого бренда, откровенно ответил на этот вопрос.

Также читайте о лучших гибридах с пробегом, которые стоит купить прямо сейчас. На вторичном рынке есть немало надежных машин, отличающихся низким расходом бензина.

рейтинг Tesla авто Ford BMW автомобиль Volkswagen Toyota Volvo кроссовер Mazda Opel седан хэтчбек
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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