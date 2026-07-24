Лучшие подержанные гибриды: ТОП-10 авто с низким расходом топлива

Toyota Prius 2018 года. Фото: netcarshow.com

Покупка нового гибридного автомобиля часто сопряжена с высокой стартовой ценой, которая окупается за счет экономии топлива лишь спустя несколько лет. Выбор подержанной модели позволяет существенно сэкономить, ведь первоначальное обесценивание уже взял на себя первый владелец. На вторичном рынке есть немало надежных машин, которые демонстрируют низкий расход бензина.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Edmunds.

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Доступные варианты

Культовая Toyota Prius (2016–2022) остается эталоном с показателем 4,2 л/100 км в версии L Eco. Реальные испытания не выявили расхождений с паспортными показателями.

Седан Honda Insight (2019–2022) имеет просторный салон и демонстрирует расход на уровне 4,5 л/100 км. В ходе испытаний реальный показатель составил 4,7 л/100 км.

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Хэтчбек Lexus CT 200h (2011–2017) предлагает надежную техническую базу от Prius в спортивном кузове с расходом 5,6 л/100 км (результат теста — 4,9 л/100 км).

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Компактный кроссовер Kia Niro (2017–2022) сочетает в себе практичность хэтчбека с легким управлением и расходом 4,5–4,7 л/100 км. В реальных условиях автомобиль потребляет около 4,5 л/100 км.

Популярные седаны

Седан Toyota Camry Hybrid (2018–2024) показывает расход 4,5 л/100 км в базовой версии, сохранив полноценный объем багажника благодаря размещению батареи под сиденьями (тестовый расход — 5,1 л/100 км).

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Конкурент Honda Accord Hybrid (2018–2022) демонстрирует результат 5 л/100 км (реальный — 5,7 л/100 км) и предлагает просторный салон.

Еще один технологичный седан Hyundai Sonata Hybrid (2020–2026) с традиционной 6-ступенчатой АКПП обещает расход 4,5 л/100 км (в тесте — 4,6 л/100 км).

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Плагин-гибриды

Hyundai Ioniq Plug-in (2018–2022) способен проехать 46 км исключительно на электротяге, а в обычном режиме расходует 4,7 л/100 км (результат теста с учётом батареи составил 4 л/100 км). Запас хода на электротяге достигает почти 49 км.

Спортивный BMW 330e (2021–2024) мощностью 288 к.с. обеспечивает пробег исключительно на электричестве до 37 км при общем расходе 8,7 л/100 км на бензине.

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Элегантный Volvo S60 Recharge (2021–2025) в версиях после 2022 года имеет мощность 455 к.с. и позволяет проехать более 66 км без капли бензина, демонстрируя в ходе тестов реальный результат в 6,4 л/100 км и 75 км чистого электропробега.

Ранее Новини.LIVE писали о ТОП-10 гибридных кроссоверов с пробегом. На украинском вторичном рынке сейчас представлено много интересных вариантов.

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