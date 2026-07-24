Кращі вживані гібриди: ТОП-10 авто з низькою витратою пального

Toyota Prius 2018 року. Фото: netcarshow.com

Купівля нового гібридного автомобіля часто супроводжується високою стартовою ціною, яка окупається коштом економії пального лише через роки. Вибір моделі з пробігом дозволяє суттєво заощадити, адже первинне знецінення вже взяв на себе перший власник. На вторинному ринку є чимало витривалих машин, які демонструють низький апетит до бензину.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Edmunds.

Доступні варіанти

Культовий Toyota Prius (2016–2022) залишається еталоном з показником 4,2 л/100 км у версії L Eco. Реальні випробування не зафіксували розбіжностей з паспортними показниками.

Седан Honda Insight (2019–2022) має просторий салон і показує витрату на рівні 4,5 л/100 км. Під час випробувань реальний показник склав 4,7 л/100 км.

Хетчбек Lexus CT 200h (2011–2017) пропонує надійну технічну базу від Prius у спортивному кузові з витратою 5,6 л/100 км (тестовий результат — 4,9 л/100 км).

Читайте також:

Компактний кросовер Kia Niro (2017–2022) поєднує практичність хетчбека з легким керуванням та витратою 4,5–4,7 л/100 км. У реальних умовах автомобіль споживає близько 4,5 л/100 км.

Популярні седани

Седан Toyota Camry Hybrid (2018–2024) видає 4,5 л/100 км у базовій версії, зберігши повноцінний об'єм багажника через розміщення батареї під сидіннями (тестова витрата — 5,1 л/100 км).

Конкурент Honda Accord Hybrid (2018–2022) демонструє результат 5 л/100 км (реальний — 5,7 л/100 км) та пропонує величезний салон.

Ще один технологічний седан Hyundai Sonata Hybrid (2020–2026) з традиційним 6-ступеневим автоматом обіцяє витрату 4,5 л/100 км (у тесті — 4,6 л/100 км).

Плагін гібриди

Hyundai Ioniq Plug-in (2018–2022) здатен проїхати 46 км виключно на електротязі, а у звичайному режимі споживає 4,7 л/100 км (тестовий результат з урахуванням батареї склав 4 л/100 км). Запас ходу на електриці сягає майже 49 км.

Спортивний BMW 330e (2021–2024) потужністю 288 к.с. забезпечує пробіг виключно на електриці до 37 км при загальній витраті 8,7 л/100 км на бензині.

Елегантний Volvo S60 Recharge (2021–2025) у версіях після 2022 року має віддачу 455 к.с. і дозволяє проїхати понад 66 км без краплі бензину, показуючи під час тестів реальний результат у 6,4 л/100 км та 75 км чистого електропробігу.

Раніше Новини.LIVE писали про ТОП-10 гібридних кросоверів з пробігом. На українському вторинному ринку зараз представлено багато цікавих варіантів.

Також ознайомтеся з найкращими підзарядними гібридами для купівлі у 2026 році. Експерти провели масштабне тестування актуальних моделей, оцінюючи реальний запас ходу та зручність у щоденному використанні.