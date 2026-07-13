Кращі гібридні кросовери з пробігом, які купують в Україні

Toyota Venza 2021 року. Фото: netcarshow.com

Великі сімейні кросовери зазвичай купують заради просторого салону, високої посадки та хорошого дорожнього просвіту. Проте власникам таких авто доводиться миритися з високою витратою пального. Гібридні моделі пропонують вихід з цієї ситуації, зберігаючи всі переваги класу SUV та демонструючи чудову ощадливість у місті. На українському вторинному ринку зараз представлено багато цікавих варіантів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на AUTO.RIA.

Різні системи

Під словом "гібрид" в оголошеннях про продаж уживаних автомобілів можуть ховатися абсолютно різні технічні рішення. Покупцям трапляються класичні самозарядні моделі HEV, які не потрібно підключати до розетки, або плагін-гібриди з великою батареєю та можливістю заряджання від зовнішньої мережі. Також існує так званий м'який гібрид, де електрична частина є доволі умовною і лише допомагає двигуну внутрішнього згоряння під час старту.

Золотою серединою для сімейної експлуатації вважаються саме самозарядні модифікації з позначкою HEV. Вони залишаються максимально звичними у користуванні та найкраще розкривають свій потенціал у міських заторах та під час повільного руху. Для добірки відбиралися винятково практичні автомобілі з нормальним багажником, просторим салоном та достатньою кількістю пропозицій у каталогах.

Популярні гібриди з пробігом

Toyota RAV4: найпопулярніший рік: 2020 / двигун: 2.5h (197–222 к.с.) Lexus RX: найпопулярніший рік: 2023 / двигун: 2.5h / 3.3h / 3.5h (250–313 к.с.) Ford Escape: найпопулярніший рік: 2020 / двигун: 2.5h (177–200 к.с.) KIA Niro: найпопулярніший рік: 2017 / двигун: 1.6h (141 к.с.) Toyota Venza: найпопулярніший рік: 2021 / двигун: 2.5h (219 к.с.) Honda CR-V: найпопулярніший рік: 2022 / двигун: 2.0h (184–212 к.с.) Lexus NX: найпопулярніший рік: 2019 / двигун: 2.5h (197–243 к.с.) Toyota Highlander: найпопулярніший рік: 2021 / двигун: 2.5h / 3.3h / 3.5h (212–262 к.с.) Toyota C-HR: найпопулярніший рік: 2019 / двигун: 1.8h / 2.0h (122–184 к.с.) Hyundai Tucson: найпопулярніший рік: 2021 / двигун: 1.6h (230 к.с.)

Тонкощі вибору

Український ринок у цьому сегменті тривалий час тримався переважно на продукції брендів Toyota та Lexus. Зараз ситуація змінилася, і покупцям доступні чудові альтернативи від інших виробників. Моделі Ford Escape та Kia Niro стали доступнішим квитком у світ електрифікованих машин, а Honda CR-V та Hyundai Tucson пропонують свіжий дизайн та чудовий рівень комфорту для великої родини.

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Вживані гібриди зазвичай коштують дорожче за звичайні бензинові чи дизельні аналоги. Купуючи таку машину, не варто орієнтуватися на найнижчий цінник у каталозі, позаяк найдешевші екземпляри часто мають прихований величезний пробіг або складну історію відновлення після важких аварій. Особливу увагу під час діагностики слід приділити залишковому ресурсу батареї. Автомобіль з несправним акумулятором продовжить їхати за допомогою звичайного мотора, але повністю втратить свою головну перевагу у вигляді паливної економічності.

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