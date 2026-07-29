ТОП-10 найвитриваліших авто: вибір 100 000 водіїв

Tesla Model 3 2025 року. Фото: netcarshow.com

Зростання цін на запчастини та сервісне обслуговування змушує водіїв шукати машини, які рідко вимагають заїзду на СТО. Британський рейтинг Driver Power зібрав оцінки 100 000 реальних власників, які протестували свої автомобілі на витривалість і довговічність. У підсумку для кожної моделі вирахували індекс задоволеності та надійності у вигляді загального балу від 0% до 100%.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Трійка лідерів

Перше місце посів електричний седан Tesla Model 3 з результатом 90,54%. Власники відзначають низькі витрати на експлуатацію, відмінну динаміку та запас ходу версії Long Range AWD до 600 км.

Другу позицію здобув компактний кросовер Volkswagen T-Roc з показником 90,48%. Автомобіль отримав високі оцінки за комфорт, практичний салон та доступне обслуговування.

Трійку замикає хетчбек BMW 1 Series, який набрав 90,36%. Машина вразила водіїв якістю оздоблення та керованістю, хоча простір на задньому ряду виявився обмеженим.

Читайте також:

Оцінки кросоверів

Японська Mazda CX-30 посіла четверту сходинку з результатом 90,31% завдяки багатому оснащенню та екологічності, а купеподібне BMW 2 series забрало п'яте місце з показником 90,21% за спортивний характер. Міська Toyota Aygo X здобула 89,66% і виявилася однією з найстійкіших до поломок у своєму класі.

Шведський кросовер Volvo XC40 набрав 89,61%, а японська Toyota C-HR отримала 89,50%, потішивши безпекою та низькими витратами пального. Замикають рейтинг сімейні кросовери Opel Grandland з результатом 89,29% та Ford Kuga з 88,85%, які показали високий рівень практичності та витривалості підвіски.

ТОП-10 автомобілів

До підсумкового списку увійшли кросовери, міські хетчбеки, седани та преміальні автомобілі:

Tesla Model 3: 90,54% Volkswagen T-Roc: 90,48% BMW 1 Series: 90,36% Mazda CX-30: 90,31% BMW 2 series: 90,21% Toyota Aygo X: 89,66% Volvo XC40: 89,61% Toyota C-HR: 89,50% Opel Grandland: 89,29% Ford Kuga: 88,85%

Раніше Новини.LIVE писали, яка модель електромобіля Tesla найкраща. Автоексперт, який тестував абсолютно усі авто бренду, відверто відповів на це питання.

Також читайте про найкращі гібриди з пробігом для купівлі прямо зараз. На вторинному ринку є чимало витривалих машин, які демонструють низький апетит до бензину.