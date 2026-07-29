Двадцать автомобилей 2026 года с самым низким расходом топлива

Toyota Prius 2026 года. Фото: caranddriver.com

Современные автомобильные технологии позволяют существенно снизить расход топлива. Гибридные установки и эффективные бензиновые двигатели демонстрируют высокую экономичность, преодолевая десятки километров на одном литре. Аналитики EPA составили рейтинг из 20 самых экономичных автомобилей 2026 года, которые можно приобрести уже сегодня. Все показатели расхода топлива приведены в смешанном цикле.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Начальный уровень

Открывает список кроссовер Hyundai Tucson Hybrid с показателем расхода топлива 6,19 л/100 км. Гибридная система с двигателем объемом 1,6 л развивает мощность 231 л.с. Следом идет премиальный Lexus NX 350h FWD, которому требуется 5,88 л/100 км благодаря 2,5-литровому двигателю и двум электродвигателям мощностью 240 л.с. Аналогичный результат в 5,88 л/100 км демонстрирует Honda CR-V Sport Hybrid FWD с 2-литровым двигателем мощностью 204 л.с.

Популярный плагин-гибрид Ford Escape PHEV в чисто бензиновом режиме также расходует 5,88 л/100 км, а при подключении электродвигателя расход снижается до 2,33 л/100 км.

Экономные автомобили

Элегантный седан Toyota Crown со стандартной гибридной установкой объемом 2,5 л и мощностью 236 л.с. потребляет 5,74 л/100 км. Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross Hybrid с полным приводом и системой мощностью 196 л.с. потребляет около 5,6 л/100 км. Такой же расход топлива — 5,6 л/100 км — у турбированного Kia Sportage Hybrid LX мощностью 232 л.с. в переднеприводном исполнении.

Читайте также:

Городской кроссовер Lexus UX 300h с двигателем объемом 2 л и мощностью 196 л.с. потребляет 5,47 л/100 км. Базовый переднеприводный Toyota RAV4 с 2,5-литровым двигателем мощностью 226 л.с. демонстрирует расход 5,47 л/100 км. Спортивное купе Honda Prelude с гибридным силовым агрегатом мощностью 200 л.с. демонстрирует аналогичные 5,47 л/100 км.

Порог в пять литров

Премиальный седан Lexus ES 350h FWD мощностью 244 л.с. расходует 5,11 л/100 км. Компактный плагин-гибрид Kia Niro PHEV мощностью 180 л.с. в бензиновом режиме расходует 4,9 л/100 км, а в гибридном — 2,1 л/100 км. Седан Honda Accord EX-L Hybrid с 2-литровым двигателем демонстрирует расход 4,9 л/100 км.

Динамичный хэтчбек Honda Civic Hybrid мощностью 200 л.с. расходует около 4,8 л/100 км. Популярная Toyota Corolla Hybrid в версиях LE и XLE расходует 4,70 л/100 км.

Лидеры экономии

Первую пятерку самых экономичных автомобилей открывает Toyota Camry LE с новым гибридным двигателем объемом 2,5 л мощностью 225 л.с. и расходом 4,61 л/100 км. Корейский седан Hyundai Sonata Hybrid с силовой установкой мощностью 192 л.с. демонстрирует такой же показатель — 4,61 л/100 км.

Компактный Kia Niro FE в обычной гибридной версии мощностью 139 л.с. демонстрирует расход 4,44 л/100 км. Второе место занимает Hyundai Elantra Hybrid с двигателем объемом 1,6 л и мощностью 139 л.с., расход топлива которого составляет всего 4,36 л/100 км.

Абсолютным победителем рейтинга становится Toyota Prius с 2-литровой гибридной системой мощностью 194 л.с., чей показатель составляет рекордные 4,13 л/100 км.

Ранее Новини.LIVE писали, какой простой способ экономии топлива предложили водителям ученые. Исследователи из Университета Миннесоты проанализировали более 120 000 000 реальных поездок легковых автомобилей в США и пришли к интересному выводу.

Также читайте, на какой скорости расход топлива в автомобиле увеличивается на 25%. Понимание физических процессов помогает водителям эффективнее использовать каждый литр бензина во время длительных поездок.