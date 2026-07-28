Ученые назвали водителями простой трюк для экономии топлива

Дорожный знак 3.29 "Ограничение максимальной скорости". Фото: УНИАН

Превышение скорости обычно ассоциируется с риском ДТП и штрафами, однако ученые обращают внимание на другую сторону вопроса. Новое исследование показывает, что простое соблюдение установленных ПДД скоростных ограничений позволяет существенно сократить расходы на топливо. Для получения значительной выгоды водителям вовсе не обязательно покупать электромобили. Достаточно лишь снять ногу с педали газа во время ежедневных поездок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Реальная экономия

Исследователи из Университета Миннесоты проанализировали более 120 000 000 реальных поездок легковых автомобилей в США. Оказалось, что если бы водители соблюдали скорость, разрешенную правилами дорожного движения, ежедневная экономия составила бы эквивалент 19 260 000 евро. При этом расход топлива сократился бы более чем на 25 000 000 л в день, а выбросы CO2 уменьшились бы на 57 000 т.

Легковые автомобили отвечают за значительную долю энергопотребления на дорогах. Например, по данным проекта Odyssee-Mure, именно они потребляют около половины энергии всего автомобильного транспорта Европы.

Потеря времени

Авторы исследования подчеркивают, что колоссальные финансовые и экологические выгоды не требуют от водителей серьезных жертв. Расчеты показывают, что соблюдение скоростного режима увеличивает среднее время ежедневной поездки на работу всего на 54 секунды.

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Профессор Уильям Нортроп отмечает, что современные автомобили с ДВС очень экономичны, но в то же время обладают высокой мощностью, из-за чего развивать высокую скорость стало слишком просто. Спокойная езда остается самым простым способом сократить расходы. В дальнейшем ученые планируют изучить влияние резкого ускорения на общий расход топлива автомобилей.

Ранее Новини.LIVE писали, какие новые негибридные автомобили расходуют менее 6 л/100 км. На рынке до сих пор остаются исключительно бензиновые модели, которые значительно дешевле гибридных аналогов, но способны экономить топливо.

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