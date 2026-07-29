Двадцять авто 2026 року з найнижчими витратами пального

Toyota Prius 2026 року. Фото: caranddriver.com

Сучасні автомобільні технології дозволяють суттєво знизити витрати пального. Гібридні установки та ефективні бензинові мотори показують високу ощадливість, долаючи десятки кілометрів на одному літрі. Аналітики EPA склали рейтинг з 20 найекономніших машин 2026 року, які можна придбати вже сьогодні. Всі показники витрати пального наведено у зведеному циклі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Початковий рівень

Відкриває список кросовер Hyundai Tucson Hybrid з показником витрати пального 6,19 л/100 км. Гібридна система з двигуном 1,6 л видає 231 к.с. Слідом йде преміальний Lexus NX 350h FWD, якому потрібно 5,88 л/100 км завдяки 2,5-літровому моторові та двом електродвигунам на 240 к.с. Аналогічний результат у 5,88 л/100 км демонструє Honda CR-V Sport Hybrid FWD з 2-літровим мотором на 204 к.с.

Популярний плагін-гібрид Ford Escape PHEV у чисто бензиновому режимі також витрачає 5,88 л/100 км, а при підключенні електромотора споживання падає до 2,33 л/100 км.

Ощадливі авто

Елегантний седан Toyota Crown зі стандартним гібридом 2,5 л на 236 к.с. вимагає 5,74 л/100 км. Компактний кросовер Toyota Corolla Cross Hybrid з повним приводом та системою на 196 к.с. споживає близько 5,6 л/100 км. Таку ж витрату пального у 5,6 л/100 км має турбований Kia Sportage Hybrid LX на 232 к.с. у передньопривідному виконанні.

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Міський кросовер Lexus UX 300h з мотором 2 л на 196 к.с. задовольняється 5,47 л/100 км. Базовий передньопривідний Toyota RAV4 з 2,5-літровим двигуном на 226 к.с. показує 5,47 л/100 км. Спортивне купе Honda Prelude з гібридним силовим агрегатом на 200 к.с. демонструє аналогічні 5,47 л/100 км.

Поріг п'яти літрів

Преміальний седан Lexus ES 350h FWD потужністю 244 к.с. витрачає 5,11 л/100 км. Компактний плагін-гібрид Kia Niro PHEV на 180 к.с. у бензиновому режимі бере 4,9 л/100 км, а в гібридному — 2,1 л/100 км. Седан Honda Accord EX-L Hybrid з 2-літровою установкою показує споживання 4,9 л/100 км.

Динамічний хетчбек Honda Civic Hybrid на 200 к.с. витрачає близько 4,8 л/100 км. Популярна Toyota Corolla Hybrid у версіях LE та XLE споживає 4,70 л/100 км.

Лідери економії

Першу п'ятірку найощадливіших машин відкриває Toyota Camry LE з новим гібридом 2,5 л на 225 к.с. та результатом 4,61 л/100 км. Корейський седан Hyundai Sonata Hybrid з силовою установкою на 192 к.с. показує тотожні 4,61 л/100 км.

Компактний Kia Niro FE у звичайному гібридному виконанні на 139 к.с. демонструє витрату 4,44 л/100 км. Друге місце здобуває Hyundai Elantra Hybrid з мотором 1,6 л на 139 к.с., яка споживає лише 4,36 л/100 км.

Абсолютним переможцем рейтингу стає Toyota Prius з 2-літровою гібридною системою на 194 к.с., чий показник становить рекордні 4,13 л/100 км.

Раніше Новини.LIVE писали, який простий спосіб заощадження пального запропонували водіям вчені. Дослідники з Університету Міннесоти проаналізували понад 120 000 000 реальних поїздок легкових автомобілів в США та дійшли до цікавого висновку.

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