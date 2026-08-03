Рейтинг самых надежных компактных автомобилей в 2026 году

Subaru Impreza 2024 года. Фото: netcarshow.com

Сегмент компактных автомобилей по-прежнему играет важную роль на первичном и вторичном рынках благодаря доступной цене, небольшим габаритам, удобным для города, и низкому расходу топлива. Долговечность является ключевым фактором, существенно снижающим общую стоимость владения транспортным средством. Эксперты составили пятерку самых надежных автомобилей 2026 года на основе исследований аналитических агентств JD Power, Consumer Reports и iSeeCars.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Признанные лидеры

Японская Toyota Corolla остается одним из самых популярных автомобилей в мире благодаря практичности и длительному сроку службы агрегатов. Модель выпускается в кузовах седан и хэтчбек, возглавляя рейтинг надежности от JD Power. Гибридные модификации расходуют примерно 4,7 л/100 км в смешанном цикле.

Главный конкурент Honda Civic предлагается с бензиновыми и гибридными двигателями. Автомобиль имеет один из самых высоких показателей надежности по данным iSeeCars, уступая лишь моделям Volkswagen прошлых лет. Гибридная версия сочетает в себе высокую экономичность, хорошую динамику и превосходные ходовые качества.

Надежные альтернативы

Subaru Impreza выделяется среди конкурентов фирменной системой полного привода и оппозитным 4-цилиндровым двигателем. Модель занимает первое место по ожидаемой надежности в рейтинге Consumer Reports. Технически близкий к ней Subaru Crosstrek также стал лидером среди компактных кроссоверов.

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Замыкает пятерку Toyota Prius, которая демонстрирует расход топлива около 4,1 л/100 км и занимает первое место среди гибридов в рейтинге iSeeCars.

Ранее Новини.LIVE представляли ТОП-20 автомобилей с наименьшим расходом топлива в 2026 году. Гибридные установки и эффективные бензиновые двигатели демонстрируют высокую экономичность, преодолевая десятки километров на одном литре.

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