Рейтинг найнадійніших компактних авто у 2026 році

Subaru Impreza 2024 року. Фото: netcarshow.com

Сегмент компактних автомобілів залишається важливим для первинного та вторинного ринків завдяки доступній ціні, невеликим габаритам для міста та низькій витраті пального. Довговічність є головним фактором, який суттєво знижує загальну вартість володіння транспортним засобом. Фахівці зібрали п'ятірку найнадійніших машин у 2026 році на основі досліджень аналітичних агентств JD Power, Consumer Reports та iSeeCars.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Визнані лідери

Японська Toyota Corolla залишається одним з найпопулярніших автомобілів у світі завдяки практичності та тривалому терміну служби агрегатів. Модель випускається у кузовах седан та хетчбек, очолюючи рейтинг надійності від JD Power. Гібридні модифікації споживають приблизно 4,7 л/100 км у змішаному циклі.

Головний конкурент Honda Civic пропонується з бензиновими та гібридними моторами. Автомобіль має один з найвищих показників надійності за даними iSeeCars, поступаючись лише моделям Volkswagen минулих років. Гібридний варіант поєднує високу економічність, гарну динаміку та чудові ходові якості.

Надійні альтернативи

Subaru Impreza вирізняється серед суперників фірмовою системою повного приводу та опозитним 4-циліндровим мотором. Модель посідає перше місце за очікуваною надійністю в рейтингу Consumer Reports. Технічно близький до неї Subaru Crosstrek також став лідером серед компактних кросоверів.

Читайте також:

Mazda3 приваблює покупців перевіреною часом конструкцією, яка випускається без кардинальних змін. Машина доступна з потужним 2,5-літровим турбомотором та повним приводом, забезпечуючи високий рівень комфорту та керованості.

Замикає п'ятірку Toyota Prius, яка демонструє витрату пального близько 4,1 л/100 км та посідає перше місце серед гібридів у рейтингу iSeeCars.

Раніше Новини.LIVE представляли ТОП-20 автомобілів з найменшою витратою пального у 2026 році. Гібридні установки та ефективні бензинові мотори показують високу ощадливість, долаючи десятки кілометрів на одному літрі.

Також читайте про кращі електричні кросовери на різний гаманець у 2026 році. Вони стають чудовою альтернативою бензиновим авто, допомагаючи водіям зробити вибір на користь екологічного транспорту.