Электрические кроссоверы: названы лучшие модели 2026 года

Rivian R1S 2026 года. Фото: netcarshow.com

Автомобильный рынок 2026 года предлагает покупателям множество практичных авто на электротяге. Производители выпускают модели, сочетающие в себе удобство зарядки, комфортный салон и хорошее соотношение цены и качества. Современные электрические кроссоверы становятся отличной альтернативой бензиновым автомобилям, помогая водителям сделать выбор в пользу экологичного транспорта.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на USA Today.

Компактные модели

Субкомпактный Nissan Leaf 2026 модельного года полностью изменился и превратился в доступный кроссовер. Автомобиль предлагает запас хода 487 км, что делает его очень выгодным по цене. Модель изначально оснащена встроенным портом NACS для быстрой зарядки постоянным током.

Компактный Tesla Model Y остается самым популярным электромобилем в США. Машина предлагает запас хода 516 км, динамичный разгон на трассе, практичный салон с большим багажником и быструю зарядку.

Крупные внедорожники

Среднеразмерный Kia EV9 позаимствовал элементы дизайна у бензиновой модели Telluride. Кроссовер отличается просторным салоном и богатым оснащением, а базовая версия обеспечивает запас хода 370 км со стандартным портом NACS. Более дорогие модификации предлагают еще большую мощность и увеличенный запас хода.

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Полноразмерный Rivian R1S сочетает высокую скорость и отличные внедорожные качества. Версия Quad Motor разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды. Модель обеспечивает запас хода 529 км, оснащена регулируемой пневмоподвеской и позволяет настраивать все параметры езды через бортовое программное обеспечение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Toyota запустила в Европе электрокроссовер с рекордным запасом хода. Новинка стала самым дальнобойным электромобилем бренда с показателем до 607 км на одной зарядке.

Также британцы назвали лучшие электромобили 2026 года. Эксперты провели комплексные испытания актуальных новинок на рынке.