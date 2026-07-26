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Главная Авто Лучшие электрические кроссоверы на любой кошелек в 2026 году

Лучшие электрические кроссоверы на любой кошелек в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 14:20
Электрические кроссоверы: названы лучшие модели 2026 года
Rivian R1S 2026 года. Фото: netcarshow.com

Автомобильный рынок 2026 года предлагает покупателям множество практичных авто на электротяге. Производители выпускают модели, сочетающие в себе удобство зарядки, комфортный салон и хорошее соотношение цены и качества. Современные электрические кроссоверы становятся отличной альтернативой бензиновым автомобилям, помогая водителям сделать выбор в пользу экологичного транспорта.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на USA Today.

Компактные модели

Субкомпактный Nissan Leaf 2026 модельного года полностью изменился и превратился в доступный кроссовер. Автомобиль предлагает запас хода 487 км, что делает его очень выгодным по цене. Модель изначально оснащена встроенным портом NACS для быстрой зарядки постоянным током.

Компактный Tesla Model Y остается самым популярным электромобилем в США. Машина предлагает запас хода 516 км, динамичный разгон на трассе, практичный салон с большим багажником и быструю зарядку.

Крупные внедорожники

Среднеразмерный Kia EV9 позаимствовал элементы дизайна у бензиновой модели Telluride. Кроссовер отличается просторным салоном и богатым оснащением, а базовая версия обеспечивает запас хода 370 км со стандартным портом NACS. Более дорогие модификации предлагают еще большую мощность и увеличенный запас хода.

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Полноразмерный Rivian R1S сочетает высокую скорость и отличные внедорожные качества. Версия Quad Motor разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды. Модель обеспечивает запас хода 529 км, оснащена регулируемой пневмоподвеской и позволяет настраивать все параметры езды через бортовое программное обеспечение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Toyota запустила в Европе электрокроссовер с рекордным запасом хода. Новинка стала самым дальнобойным электромобилем бренда с показателем до 607 км на одной зарядке.

Также британцы назвали лучшие электромобили 2026 года. Эксперты провели комплексные испытания актуальных новинок на рынке.

рейтинг Tesla электрокары електромобиль Nissan Kia Rivian
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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