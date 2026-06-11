Британцы назвали лучшие электромобили 2026 года

Skoda Elroq 2026 года. Фото: netcarshow.com

Электромобили за короткое время прошли огромный путь развития и превратились в полноценный универсальный транспорт для повседневного использования. Еще несколько лет назад высокая стоимость, ограниченный запас хода и медленная зарядка отпугивали многих покупателей. Однако в 2026 году ситуация изменилась благодаря существенному прогрессу в технологии аккумуляторов и расширению сети скоростных зарядных станций. Британские эксперты провели комплексные испытания актуальных новинок на рынке и назвали лучшие электрические модели года.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autocar.

Лучшие электромобили 2026 года

Skoda Elroq : лучший универсальный семейный кроссовер по критерию выгодной цены.

: лучший универсальный семейный кроссовер по критерию выгодной цены. BMW iX3 : лидер среди роскошных кроссоверов по скорости зарядки и автономности.

: лидер среди роскошных кроссоверов по скорости зарядки и автономности. Hyundai Ioniq 5 N : лучший выбор для любителей драйва и спортивных эмоций.

: лучший выбор для любителей драйва и спортивных эмоций. Renault 5 : стильный и максимально сбалансированный городской хэтчбек.

: стильный и максимально сбалансированный городской хэтчбек. Porsche Taycan : эталонный премиальный спорткар с безупречной управляемостью.

: эталонный премиальный спорткар с безупречной управляемостью. Fiat Grande Panda Electric : лучшая недорогая городская модель с ярким дизайном.

: лучшая недорогая городская модель с ярким дизайном. Volkswagen ID.7 : идеальный выбор для комфортных путешествий на большие расстояния.

: идеальный выбор для комфортных путешествий на большие расстояния. Tesla Model 3 : лидер по эффективности, скорости зарядки и автономности среди седанов.

: лидер по эффективности, скорости зарядки и автономности среди седанов. Kia EV3 : лучший компактный семейный кроссовер с вместительной батареей.

: лучший компактный семейный кроссовер с вместительной батареей. BMW i7: бескомпромиссный представительский люкс-лимузин с передовыми технологиями.

Семейные лидеры

Абсолютным победителем общего рейтинга стал компактный чешский кроссовер Skoda Elroq, который предлагает лучшее сочетание универсальности и выгодной цены. Модель переняла успешную философию старшего брата Enyaq, но воплотила ее в более компактном и доступном формате. Салон автомобиля впечатляет продуманной эргономикой и огромным багажником с многоуровневой полкой и специальной сеткой для хранения зарядных кабелей. Топовые версии кроссовера обеспечивают официальный запас хода до 598 км, а во время реальных дорожных тестов машина спокойно преодолевает около 435–480 км без подзарядки.

В премиальном сегменте первую строчку уверенно занял электрический кроссовер BMW iX3, построенный на инновационной платформе Neue Klasse. Этот роскошный автомобиль стал технологическим прорывом для немецкого бренда благодаря выдающейся эффективности энергопотребления. Батарея автомобиля позволяет преодолевать до 804 км. Благодаря поддержке ультрабыстрой зарядки мощностью 400 кВт кроссовер способен пополнить запас энергии от 10% до 80% за 21 минуту. Модель весит почти 2,3 т, но прекрасно маскирует свою массу благодаря фирменной настройке рулевого управления и высокой стабильности в поворотах.

Спортивные эмоции

Для поклонников драйверских ощущений открытием стал заряженный корейский кроссовер Hyundai Ioniq 5 N. Двухмоторная силовая установка этой модели развивает мощность 641 л.с. Это позволяет тяжелому электрокару разгоняться с места до первой сотни за 3,4 с. Главная фишка автомобиля заключается в наличии встроенного генератора звука с различными режимами работы двигателя и имитацией переключения передач, что создает полное ощущение управления классическим бензиновым спорткаром. Батарея емкостью 89 кВт·ч обеспечивает реальный пробег на одном заряде около 370 км.

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На высшей ступени спортивной роскоши находится обновленный Porsche Taycan, который демонстрирует феноменальную управляемость и линейное распределение усилий на колесах. В самой мощной модификации Turbo S автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,4 с. Официальные испытания по циклу WLTP обещают максимальный запас хода до 679 км для версии с самым большим аккумулятором. Реальные полевые тесты подтвердили, что водитель может рассчитывать на 579 км автономного пробега в смешанном цикле.

Стильная доступность

В классе компактных городских моделей главной звездой стал новый французский хэтчбек Renault 5, который удачно соединил ретро-дизайн с современными цифровыми инструментами. Покупателям предлагаются две версии: базовая с двигателем на 120 л.с. и батареей на 40 кВт·ч, а также более дорогая на 150 л.с. с аккумулятором емкостью 50 кВт·ч. В городских условиях дальнобойная модификация демонстрирует образцовую эффективность, позволяя проехать до 418 км на одном заряде. Однако при движении на высоких скоростях по загородным автомагистралям аппетит машины существенно возрастает, а автономность заметно снижается.

Настоящим воплощением городского помощника является новый Fiat Grande Panda Electric. Компактный автомобиль привлекает покупателей не только доступной стартовой ценой, но и огромным количеством уникальных дизайнерских деталей в ретро-стиле таких, как тисненые надписи на кузове. Электродвигатель мощностью 111 л.с. идеально подходит для поездок в школу или супермаркет. Запас хода в смешанном цикле составляет до 320 км, а простой и практичный салон с физическими кнопками лишен чрезмерно сложных сенсорных экранов.

Практичные флагманы

В бизнес-классе лучшие результаты продемонстрировал технологичный немецкий лифтбэк Volkswagen ID.7. Этот автомобиль предлагает покупателям самый высокий уровень комфорта подвески в своем ценовом сегменте и превосходную плавность хода на больших скоростях. Модификации с батареей емкостью 86 кВт·ч способны преодолеть без остановки более 640 км, поддерживая зарядку мощностью до 200 кВт. Практичный кузов скрывает багажник объемом 532 л и предлагает огромный запас пространства для ног пассажиров заднего ряда, уступая конкурентам лишь из-за несколько запутанного меню медиасистемы.

Его главным соперником остается обновленный американский седан Tesla Model 3, который в версии 2026 модельного года наконец вернул классический подрулевой рычаг поворотников вместо неудобных сенсорных кнопок. Автомобиль выделяется острым спортивным рулевым управлением и динамикой разгона до сотни за 4,4 с в полноприводном исполнении. Модификация Long Range Rear Drive способна проехать на одном заряде рекордные 750 км. Несмотря на заметное улучшение шумоизоляции во время последнего рестайлинга, плавность работы фирменной системы автопилота и общая жесткость подвески на неровной дороге все еще вызывают замечания экспертов.

Максимальный размер

В категории небольших семейных кроссоверов высокую награду завоевал корейский Kia EV3. Благодаря установке большой аккумуляторной батареи емкостью 81,4 кВт·ч этот доступный автомобиль обеспечивает солидный запас хода на уровне 603 км. Модель получила очень просторный и светлый салон с удобной в использовании мультимедийной системой, хотя некоторые водители критикуют ее за слишком спокойный характер поведения на дороге и навязчивую работу электронных систем помощи водителю.

Вершиной инженерной мысли в классе полноразмерных роскошных лимузинов признан роскошный седан BMW i7. Разработчики создавали этот автомобиль прежде всего как классический представительский флагман 7-й серии, и только потом как электрокар, поэтому машина сохраняет фирменную точность управления и идеальную тишину в салоне во время движения. Пассажирам заднего ряда предлагаются раздельные кресла с авиационным уровнем трансформации и уникальный выдвижной экран Theatre Screen диагональю 31,3 дюйма с разрешением 8K. Единственным заметным компромиссом гиганта стала несколько меньшая автономность, которая в реальных условиях эксплуатации составляет менее 480 км пробега.

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