Британці назвали найкращі електромобілі у 2026 році

Skoda Elroq 2026 року. Фото: netcarshow.com

Електромобілі за короткий час пройшли величезний шлях розвитку та перетворилися на повноцінний універсальний транспорт для щоденного використання. Ще кілька років тому висока вартість, обмежений запас ходу та повільна зарядка відлякували багатьох покупців. Проте у 2026 році ситуація змінилася завдяки суттєвому прогресу в технології акумуляторів та розширенню мережі швидкісних станцій. Британські експерти провели комплексні випробування актуальних новинок на ринку та назвали найкращі електричні моделі року.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autocar.

Найкращі електромобілі 2026 року

Skoda Elroq : найкращий універсальний сімейний кросовер за критерієм вигідної ціни.

: найкращий універсальний сімейний кросовер за критерієм вигідної ціни. BMW iX3 : лідер серед розкішних кросоверів за швидкістю зарядки та автономністю.

: лідер серед розкішних кросоверів за швидкістю зарядки та автономністю. Hyundai Ioniq 5 N : найкращий вибір для любителів драйву та спортивних емоцій.

: найкращий вибір для любителів драйву та спортивних емоцій. Renault 5 : стильний та максимально збалансований міський хетчбек.

: стильний та максимально збалансований міський хетчбек. Porsche Taycan : еталонний преміальний спорткар з бездоганною керованістю.

: еталонний преміальний спорткар з бездоганною керованістю. Fiat Grande Panda Electric : найкраща недорога міська модель з яскравим дизайном.

: найкраща недорога міська модель з яскравим дизайном. Volkswagen ID.7 : ідеальний вибір для комфортних подорожей на великі відстані.

: ідеальний вибір для комфортних подорожей на великі відстані. Tesla Model 3 : лідер за ефективністю, швидкістю зарядки та автономністю серед седанів.

: лідер за ефективністю, швидкістю зарядки та автономністю серед седанів. Kia EV3 : найкращий компактний сімейний кросовер з місткою батареєю.

: найкращий компактний сімейний кросовер з місткою батареєю. BMW i7: безкомпромісний представницький люкс-лімузин з передовими технологіями.

Сімейні лідери

Абсолютним переможцем загального рейтингу став компактний чеський кросовер Skoda Elroq, який пропонує найкраще поєднання універсальності та вигідної ціни. Модель перейняла успішну філософію старшого брата Enyaq, але втілила її у компактнішому та доступнішому форматі. Салон автомобіля вражає продуманою ергономікою та величезним багажником з багаторівневою полицею та спеціальною сіткою для зберігання зарядних кабелів. Топові версії кросовера забезпечують офіційний запас ходу до 598 км, а під час реальних дорожніх тестів машина спокійно долає близько 435–480 км без підзарядки.

У преміальному сегменті першу сходинку впевнено посів електричний кросовер BMW iX3, побудований на інноваційній платформі Neue Klasse. Цей розкішний автомобіль став технологічним проривом для німецького бренду завдяки видатній ефективності енергоспоживання. Батарея авто дозволяє долати до 804 км. Завдяки підтримці ультрашвидкої зарядки потужністю 400 кВт кросовер здатний поповнити запас енергії від 10% до 80% за 21 хвилину. Модель важить майже 2,3 т, але чудово маскує свою масу завдяки фірмовому налаштуванню кермового управління та високій стабільності в поворотах.

Спортивні емоції

Для шанувальників драйверських відчуттів відкриттям став заряджений корейський кросовер Hyundai Ioniq 5 N. Двомоторна силова установка цієї моделі видає потужність 641 к.с. Це дозволяє важкому електрокару вистрілювати з місця до першої сотні за 3,4 с. Головна фішка автомобіля полягає у наявності вбудованого генератора звуку з різними режимами роботи двигуна та імітацією перемикання передач, що створює повне відчуття керування класичним бензиновим спорткаром. Батарея місткістю 89 кВт-год забезпечує реальний пробіг на одному заряді близько 370 км.

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На вищому щаблі спортивної розкоші перебуває оновлений Porsche Taycan, який демонструє феноменальну керованість та лінійний розподіл зусиль на колесах. У найпотужнішій модифікації Turbo S авто виконує розгін до 100 км/год за 2,4 с. Офіційні випробування за циклом WLTP обіцяють максимальний запас ходу до 679 км для версії з найбільшим акумулятором. Реальні польові тести підтвердили, що водій може розраховувати на 579 км автономного пробігу в змішаному циклі.

Стильна доступність

У класі компактних міських моделей головною зіркою став новий французький хетчбек Renault 5, який вдало поєднав ретро-дизайн з сучасними цифровими інструментами. Покупцям пропонуються дві версії: базова з мотором на 120 к.с. і батареєю 40 кВт-год, а також дорожча на 150 к.с. з акумулятором місткістю 50 кВт-год. У міських умовах далекобійна модифікація демонструє зразкову ефективність, дозволяючи проїхати до 418 км на одному заряді. Проте під час руху на високих швидкостях по заміських автомагістралях апетит машини суттєво зростає, а автономність помітно знижується.

Справжнім уособленням міського помічника є новий Fiat Grande Panda Electric. Компактний автомобіль приваблює покупців не лише доступною початковою ціною, а й величезною кількістю унікальних дизайнерських деталей у ретро-стилі, на кшталт тиснених написів на кузові. Електромотор потужністю 111 к.с. ідеально підходить для поїздок до школи чи супермаркету. Запас ходу в змішаному циклі становить до 320 км, а простий та практичний салон з фізичними кнопками позбавлений надміру складних сенсорних екранів.

Практичні флагмани

У бізнес-класі найкращі результати продемонстрував технологічний німецький ліфтбек Volkswagen ID.7. Цей автомобіль пропонує покупцям найвищий рівень комфорту підвіски у своєму ціновому сегменті та чудову плавність ходу на великих швидкостях. Модифікації з батареєю місткістю 86 кВт-год здатні подолати без зупинки понад 640 км, підтримуючи зарядку потужністю до 200 кВт. Практичний кузов ховає багажник об'ємом 532 л та пропонує величезний запас простору для ніг пасажирів заднього ряду, поступаючись конкурентам лише через дещо заплутане меню медіасистеми.

Його головним суперником залишається оновлений американський седан Tesla Model 3, який у версії 2026 модельного року нарешті повернув класичний підкермовий важіль покажчиків повороту замість незручних сенсорних кнопок. Автомобіль виділяється гострим спортивним кермуванням та динамікою розгону до сотні за 4.4 с у повнопривідному виконанні. Модифікація Long Range Rear Drive здатна проїхати на одному заряді рекордні 750 км. Попри помітне покращення шумоізоляції під час останнього рестайлінгу, плавність роботи фірмової системи автопілота та загальна жорсткість підвіски на нерівній дорозі все ще викликають зауваження експертів.

Максимальний розмір

У категорії невеликих сімейних кросоверів високу нагороду виборов корейський Kia EV3. Завдяки встановленню великої акумуляторної батареї місткістю 81.4 кВт-год цей доступний автомобіль забезпечує солідний запас ходу на рівні 603 км. Модель отримала дуже просторий та світлий салон зі зручною у використанні мультимедійною системою, хоча деякі водії критикують її за надто спокійний характер поведінки на дорозі та нав'язливу роботу електронних систем допомоги водієві.

Вершиною інженерної думки у класі повнорозмірних люксових лімузинів визнано розкішний седан BMW i7. Розробники створювали цей автомобіль насамперед як класичний представницький флагман 7 серії, і лише потім як електрокар, тому машина зберігає фірмову точність керування та ідеальну тишу в салоні під час руху. Пасажирам заднього ряду пропонуються роздільні крісла з літаковим рівнем трансформації та унікальний висувний екран Theatre Screen діагоналлю 31,3 дюйма з роздільною здатністю 8K. Єдиним помітним компромісом велетня стала дещо менша автономність, яка в реальних умовах експлуатації становить менш як 480 км пробігу.

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