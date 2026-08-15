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Главная Авто Новые авто, которые без проблем прослужат не менее 10 лет

Новые авто, которые без проблем прослужат не менее 10 лет

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 13:55
ТОП-4 авто 2026 года, которые прослужат более 10 лет без поломок
Toyota Sienna 2026 года. Фото: Toyota

Долговечность и надежность остаются ключевыми факторами при покупке нового транспортного средства. Брендовый амбассадор Turn5 Джастин Дуган советует обращать внимание на модели, построенные на уже проверенных и зрелых платформах. Они требуют меньшего количества посещений сервиса и сохраняют высокую остаточную стоимость. Эксперты определили самые надежные автомобили 2026 года выпуска, которые без проблем прослужат владельцу не менее десятилетия.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Семейные автомобили

Японский кроссовер Honda CR-V 2026 года один из лучших вариантов на рынке. Автомобильный аналитик ресурса CarEdge Джастин Фишер отмечает модели Accord, CR-V и Civic за их долговечность.

Эксперт AutoInsurance Мелани Муссон добавляет, что CR-V идеально подходит для небольшой семьи, предлагая удобство в городе и фирменный комплекс безопасности Honda Sensing.

Минивэн Toyota Sienna предлагает пространство полноразмерного внедорожника в сочетании с комфортом и экономичностью легкового автомобиля. Муссон подчеркивает, что версия с полным приводом AWD и регулярным обслуживанием легко преодолевает десятилетний рубеж. Также Джастин Фишер среди надежных вариантов бренда выделяет новые RAV4, Camry и Highlander Hybrid.

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Корейский гибрид

Корейские бренды Hyundai и Kia существенно улучшили долговечность своих моделей. Вице-президент компании ACV Auctions Рэнди Барон отмечает, что машины этих марок теперь спокойно преодолевают отметку в 160 000 км без серьезных поломок.

Особого внимания заслуживает седан Hyundai Elantra Hybrid 2026 года, получивший самые высокие оценки надежности от Consumer Reports. Модель отличается низким расходом топлива и проверенной гибридной системой. Среди других практичных гибридов с высоким ресурсом на рынке эксперты также выделяют кроссовер Kia Sorento.

Премиальный седан

Роскошный Lexus LS остается одним из лидеров по показателям долговечности. По данным исследования JD Power, бренд Lexus уже три года подряд занимает первое место в рейтингах надежности, демонстрируя наименьшее количество жалоб. Рэнди Барон отмечает, что владельцы обычно устают от машин этой марки раньше, чем сами автомобили выходят из строя.

Несмотря на то, что выпуск седана LS завершится после 2026 года, Мелани Муссон считает его отличным кандидатом для длительной эксплуатации. Модель сочетает в себе высокий уровень комфорта, роскошный салон и инженерный ресурс, который позволяет автомобилю служить годами без потери качества.

Ранее Новини.LIVE представляли ТОП-10 самых успешных моделей Toyota всех времен. Некоторые модели компании не только разошлись миллионными тиражами, но и существенно изменили весь автомобильный рынок.

Также читайте, какой семейный автомобиль признан самым надежным за последние четыре года. Эксперты британского AutoExpress обнародовали результаты исследования.

рейтинг авто автомобиль Honda Toyota Lexus Kia Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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