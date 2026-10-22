Водій за кермом. Фото: magnific.com

Вибір машини суттєво впливає на сприйняття людини суспільством та формує її соціальний статус. Популярні автомобільні бренди здатні як підкреслити успіх водія, так і викликати хвилю упереджень щодо його фінансового стану чи світогляду. Французька компанія Selvitys на замовлення бренду XLovecam провела тематичне опитування серед 1000 респондентів. Результати дослідження виявили чітку ієрархію автовиробників та визначили марки з найгіршим репутаційним штампом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на L’automobiliste.

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Бюджетний штамп

Моделі румунської марки Dacia опинилися внизу рейтингу з низькою оцінкою 3,43 бала з 10 можливих через сприйняття їхньої покупки як вимушеної економії. Пересічні громадяни пов'язані вибір Dacia Sandero чи Duster з фінансовими обмеженнями водія, а не з його раціональним підходом.

Спроба обрати простий та стриманий автомобіль не компенсує брак престижу в очах оточення. Навіть раціональні аргументи на користь надійності та низької ціни не рятують власників таких машин від соціального знецінення.

Німецькі преміальні марки Audi (6,12 бала), Mercedes (6,04 бала) та BMW (6 балів) сформували трійку лідерів з найвищими оцінками престижу. Респонденти сприймають володіння цими машинами як чіткий сигнал професійного успіху та гарного смаку без зайвої вульгарності.

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Водночас французькі бренди Renault, Peugeot та Citroën опинилися в середині списку через відсутність чіткого позиціонування. Вони виявилися занадто дорогими для порівняння з Dacia, але досить простими для суперництва з німецьким преміумом.

Технологічний розкол

Американська марка Tesla продемонструвала найгірший загальний бал за імідж на рівні 4,15 з 10 через сильну поляризацію суспільства. Жоден інший виробник не викликає такого гострого розколу в суспільній думці. Негативне ставлення багатьох респондентів пов'язане з суперечливими заявами та політичною позицією Ілона Маска. Окрім цього, водіїв таких машин часто сприймають як демонстративно заможних людей, які намагаються повчати інших щодо екології.

Одночасно 25,2% опитаних поставили Tesla найвищі оцінки від 8 до 10 балів за інноваційність та технологічний прорив.

Четверту сходинку рейтингу посіла італійська марка Alfa Romeo з результатом 4,88 бала з 10, продемонструвавши пастку надмірної ностальгії. Власників цих машин вважають палкими фанатами, які залишаються прив'язаними до минулих досягнень бренду, а не до його нинішніх успіхів.

Загалом 52,6% учасників опитування заявили про байдужість до репутації машини. Проте для решти водіїв (серед яких 43,2% чоловіків та 30,7% жінок) шильдик на капоті залишається важливим соціальним маркером.

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