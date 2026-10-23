Авто с самой высокой надежностью в 2026 году: неожиданный лидер рейтинга

Mini Countryman 2026 года. Фото: motortrend.com

Британский журнал What Car? обнародовал новые результаты масштабного опроса водителей. Эксперты определили самые надежные автомобили года среди моделей возрастом до пяти лет. В исследовании приняли участие почти 40 000 владельцев транспортных средств. Результаты оказались неожиданными, ведь первое место разделили две совершенно разные машины.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

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Неожиданные лидеры

Первое место с результатом 100% разделили кроссовер Mini Countryman 2024 года выпуска и хэтчбек Suzuki Swift (2017–2024). Японский бренд традиционно занимает высокие позиции в таких опросах, тогда как для Mini это первый абсолютный рекорд. Владельцы этих машин не зафиксировали ни одной поломки за всё время эксплуатации.

Высокую оценку в 99,7% получил компактный городской кроссовер Toyota Aygo X 2021 года выпуска. Третье место заняло купе BMW 4-й серии 2020 года с показателем 99,6%. Это отличный результат для технически сложного автомобиля. Пятое место досталось Mini Hatchback (2014–2024) года выпуска, набравшему 99,4%.

Надежные семейные авто

Шестую строчку заняла Kia Niro (2016–2022) с гибридной силовой установкой. Она показала результат 99,3% благодаря выносливым двигателям и надёжной конструкции. Рядом с ней расположился седан премиум-класса Lexus ES (2018–2026) с таким же результатом. Эта модель доказала свою долговечность и высокое качество сборки.

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Восьмую позицию заняла новая версия Kia Niro 2022 года, которая набрала 99,2% и подтвердила стабильность бренда. Девятое место занял компактный Hyundai i10 2020 года с показателем 98,9%.

Десятку замкнул Mercedes-Benz E-Class (2016–2024) выпуска, который получил 98,7% и доказал надежность своих сложных систем.

Главные аутсайдеры

Худшие результаты показал новый Volkswagen Tiguan (с 2024 года), рейтинг которого упал до 55%. Модель столкнулась с большим количеством жалоб от владельцев.

В десятку наименее надежных машин попали ещё две модели этого же бренда, а именно Volkswagen Tiguan (2016–2024) и электромобиль Volkswagen ID.4 (с 2021). Плохие оценки от водителей также получили китайский кроссовер Jaecoo 7 (с 2024 года) и Nissan Qashqai (2014–2021).

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