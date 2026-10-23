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Головна Авто Рейтинг найнадійніших авто у 2026 році очолила несподівана модель

Рейтинг найнадійніших авто у 2026 році очолила несподівана модель

Ua ru
23 жовтня 2026 07:35
Авто з найвищою надійністю у 2026 році: несподіваний лідер рейтингу
Mini Countryman 2026 року. Фото: motortrend.com

Британський журнал What Car? оприлюднив нові результати масштабного опитування водіїв. Експерти визначили найнадійніші автомобілі року серед моделей віком до п'яти років. У дослідженні взяли участь майже 40 000 власників транспортних засобів. Результати виявилися неочікуваними, адже перше місце розділили дві абсолютно різні машини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

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Несподівані лідери

Перше місце зі 100% результатом розділили кросовер Mini Countryman 2024 року випуску та хетчбек Suzuki Swift (2017–2024). Японський бренд традиційно займає високі позиції у таких опитуваннях, тоді як для Mini це перший абсолютний рекорд. Власники цих машин не зафіксували жодної поломки за весь час користування.

Високу оцінку 99,7% отримав компактний міський кросовер Toyota Aygo X від 2021 року. Третю позицію зайняло купе BMW 4 Серії 2020 року з показником 99,6%. Це чудовий результат для технічно складного автомобіля. П'яте місце дісталося Mini Hatchback (2014–2024) випуску, яке набрало 99,4%.

Надійні сімейні авто

Шостий рядок посіла Kia Niro (2016–2022) з гібридною силовою установкою. Вона показала результат 99,3% завдяки витривалим двигунам та надійній конструкції. Поруч за нею розмістився седан преміумкласу Lexus ES (2018–2026) з таким самим результатом. Ця модель довела свою довговічність і високу якість збірки.

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Восьму позицію зайняла нова версія Kia Niro 2022 року, яка набрала 99,2% та підтвердила стабільність бренду. Дев'яте місце посів компактний Hyundai i10 від 2020 року з показником 98,9%.

Десятку закрив Mercedes-Benz E-Class (2016–2024) випуску, який отримав 98,7% і довів надійність своїх складних систем.

Головні аутсайдери

Найгірші результати показав новий Volkswagen Tiguan (з 2024), рейтинг якого впав до 55%. Модель зіткнулася з великою кількістю скарг від власників.

До десятки найменш надійних машин потрапили ще дві моделі цього ж бренду, а саме Volkswagen Tiguan (2016–2024) випуску та електричний Volkswagen ID.4 (з 2021). Погані оцінки від водіїв також отримали китайський кросовер Jaecoo 7 (з 2024) та Nissan Qashqai (2014–2021).

Раніше Новини.LIVE представляли рейтинг найкращих сімейних автомобілів у 2026 році. Експерти виділили найкращі моделі у різних категоріях, оцінюючи місткість, зручність мультимедіа та загальну надійність.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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