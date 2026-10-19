ТОП-10 надійних автомобілів 2026 року за відгуками водіїв

Toyota Camry 2025 року. Фото: netcarshow.com

Вибір машини з високим рівнем довговічності дозволяє власнику суттєво заощадити кошти на плановому сервісі. Складений експертами рейтинг автомобілів на 2026 рік базується на відгуках водіїв та статистики звернень до ремонтних майстерень. У списку лідерів традиційно опинилися японські та корейські бренди з перевіреними технічними рішеннями. Покупка таких машин гарантує спокійну експлуатацію без несподіваних поломок у дорозі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Японські лідери

Автовиробник Toyota очолив рейтинг надійності за версією Consumer Reports. Седан Toyota Camry посів перше місце серед середньорозмірних машин у дослідженні надійності авто від JD Power.

Модель Toyota Prius пропонує високу довговічність у сегменті гібридів з витратою пального близько 4,1 л/100 км. Тим часом компактна Toyota Corolla залишається перевіреним рішенням завдяки відсутності сумнівних експериментів з конструкцією.

Далі розташувався бренд Subaru. Кросовер Forester виділяється високою безпекою завдяки комплексу систем EyeSight, а для позашляхових поїздок з'явилася спеціальна версія Wilderness. Хетчбек Subaru Impreza поєднує менші габарити з високою чіткістю роботи всіх механізмів.

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Корейські альтернативи

Четверту позицію серед найменш проблемних марок за версією Consumer Reports утримує Honda. Компактний кросовер Honda HR-V демонструє високий рівень збірки та надійну роботу силових агрегатів. Всі ключові вузли цієї машини розраховані на тривалу експлуатацію в міських умовах.

Південнокорейські бренди також показали високі результати у дослідженнях довговічності авто. Гібридний кросовер Kia Sorento Hybrid експерти Consumer Reports визнали найнадійнішим 3-рядним паркетником на ринку.

Модель Hyundai Elantra Hybrid витрачає лише 4,3 л/100 км у змішаному циклі, а тривала заводська гарантія додатково захищає власника від витрат при виявленні рідкісних дефектів.

Раніше Новини.LIVE писали, які автомобілі власники не міняють понад 15 років. Перше місце в рейтингу дісталося гібриду, від якого такого результату мало хто очікував.

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