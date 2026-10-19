ТОП-10 надежных авто 2026 года по отзывам водителей

Toyota Camry 2025 года. Фото: netcarshow.com

Выбор машины с высоким уровнем долговечности позволяет владельцу существенно сэкономить средства на плановом обслуживании. Составленный экспертами рейтинг автомобилей на 2026 год основан на отзывах водителей и статистике обращений в ремонтные мастерские. В списке лидеров традиционно оказались японские и корейские бренды с проверенными техническими решениями. Покупка таких машин гарантирует спокойную эксплуатацию без неожиданных поломок в дороге.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Японские лидеры

Автопроизводитель Toyota возглавил рейтинг надежности по версии Consumer Reports. Седан Toyota Camry занял первое место среди среднеразмерных автомобилей в исследовании надежности авто от JD Power.

Модель Toyota Prius отличается высокой долговечностью в сегменте гибридов с расходом топлива около 4,1 л/100 км. Между тем компактная Toyota Corolla остается проверенным решением благодаря отсутствию сомнительных экспериментов с конструкцией.

Далее следует бренд Subaru. Кроссовер Forester выделяется высоким уровнем безопасности благодаря комплексу систем EyeSight, а для внедорожных поездок появилась специальная версия Wilderness. Хэтчбек Subaru Impreza сочетает небольшие габариты с высокой точностью работы всех механизмов.

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Марка Lexus заняла третье место в общем зачете благодаря использованию инженерных решений компании Toyota. Модель Lexus NX сочетает в себе комфорт и долговечность, а более крупный кроссовер Lexus RX демонстрирует стабильно высокие оценки после обновления.

Корейские альтернативы

Четвертую позицию среди наименее проблемных марок по версии Consumer Reports занимает Honda. Компактный кроссовер Honda HR-V демонстрирует высокий уровень сборки и надежную работу силовых агрегатов. Все ключевые узлы этой машины рассчитаны на длительную эксплуатацию в городских условиях.

Южнокорейские бренды также показали высокие результаты в исследованиях долговечности автомобилей. Гибридный кроссовер Kia Sorento Hybrid эксперты Consumer Reports признали самым надёжным 3-рядным кроссовером на рынке.

Модель Hyundai Elantra Hybrid расходует всего 4,3 л/100 км в смешанном цикле, а длительная заводская гарантия дополнительно защищает владельца от затрат при обнаружении редких дефектов.

Ранее Новини.LIVE писали, какие автомобили владельцы не меняют более 15 лет. Первое место в рейтинге досталось гибриду, от которого такого результата мало кто ожидал.

Также читайте, какие семейные автомобили без проблем прослужат более 20 лет. В список лидеров вошли пять проверенных временем японских внедорожников, кроссоверов и седанов.