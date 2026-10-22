Hyundai Ioniq 5 2022 року. Фото: netcarshow.com

Експерти авторитетного британського видання Auto Express проаналізували вторинний ринок та обрали кращі вживані автомобілі 2026 року. Усі фаворити проходять суворий відбір за критеріями надійності, комфорту, практичності та вартості подальшого обслуговування. Експерти сформували фінальну п'ятірку моделей у різних сегментах, які стануть найвигіднішою покупкою.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Express.

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Електричні лідери

Головну перемогу в загальному заліку здобув електричний кросовер Hyundai Ioniq 5, який вразив суддів високим рівнем технологій та просторим салоном. Футуристичний дизайн кузова зберігає свіжість, а довга колісна база гарантує запас простору для всієї родини. Базові версії легко долають понад 320 км на одному заряді, тоді як модифікації з більшою батареєю забезпечують понад 480 км пробігу. Функція швидкої зарядки дозволяє поповнити запас батареї від 10 до 80% менш як за 20 хвилин.

Ще одним відмінним вибором у класі електричних авто став стильний шведський ліфтбек Polestar 2. Модель виступає чудовою альтернативою популярній Tesla Model 3 та перевершує її за якістю збірки й матеріалів. Ергономічний салон отримав зручне мультимедіа та екологічне оздоблення високого класу. Низькі витрати на обслуговування роблять цей автомобіль вигідним варіантом для щоденних поїздок.

Практичні варіанти

Срібну нагороду здобув хетчбек Renault Clio, який поєднує компактні габарити з технологіями дорожчих класів. Базові бензинові версії демонструють чудову динаміку в місті, а витрата пального легко складає менш як 5,6 л/100 км. Гібридні модифікації дозволяють ще більше скоротити заїзди на АЗС, пропонуючи впевнену поведінку та затишок під час руху швидкісними трасами.

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Третє місце посів розкішний шведський кросовер Volvo XC90, який пропонує повноцінний 7-місний салон з високим рівнем комфорту. Модель оснащують витривалими дизелями та плагін-гібридними установками, що дозволяють здійснювати короткі міські поїздки суто на електротязі.

Замикає п'ятірку місткий Dacia Jogger, який поєднує переваги універсала та мінівена. Його складені сидіння другого й третього рядів перетворюють салон на справжній вантажний фургон для будь-яких господарських потреб.

Рейтинг Auto Express Used Car Awards 2026

Головний переможець (Used Car of the Year 2026): Hyundai Ioniq 5

Кращий вживаний малий автомобіль (Best used small car): Renault Clio

Кращий вживаний хетчбек (Best used hatchback): Skoda Octavia

Кращий вживаний сімейний автомобіль (Best used family car): Dacia Jogger

Кращий вживаний компактний кросовер (Best used small SUV): Renault Captur

Кращий вживаний середньорозмірний кросовер (Best used mid-size SUV): Hyundai Tucson

Кращий вживаний великий кросовер (Best used large SUV): Volvo XC90

Кращий вживаний преміальний автомобіль (Best used premium car): Audi A8

Кращий вживаний кабріолет (Best used convertible): Mazda MX-5

Кращий вживаний хотхетч (Best used hot hatchback): Honda Civic Type R

Кращий вживаний спорткар (Best used sports car): Alpine A110

Кращий вживаний гібридний автомобіль (Best used hybrid car): Dacia Jogger

Кращий вживаний електромобіль (Best used electric car): Hyundai Ioniq 5

Кращий вживаний преміальний електромобіль (Best used premium electric car): Polestar 2

Раніше Новини.LIVE писали, чому український ринок вживаних авто найбільш ризикований в Європі. Згідно з останніми даними, вітчизняний авторинок залишається найменш прозорим серед усіх країн континенту.

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