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Главная Авто Auto Express назвал лучшие подержанные автомобили 2026 года

Auto Express назвал лучшие подержанные автомобили 2026 года

Ua ru
22 октября 2026 12:50
ТОП-5 лучших подержанных автомобилей 2026 года: рейтинг Auto Express netcarshow.com
Hyundai Ioniq 5 2022 года. Фото: netcarshow.com

Эксперты авторитетного британского издания Auto Express проанализировали вторичный рынок и выбрали лучшие подержанные автомобили 2026 года. Все фавориты проходят строгий отбор по критериям надежности, комфорта, практичности и стоимости дальнейшего обслуживания. Эксперты составили финальную пятерку моделей в различных сегментах, которые станут самой выгодной покупкой.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Express.

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Электрические лидеры

Главную победу в общем зачете одержал электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5, который поразил судей высоким уровнем технологий и просторным салоном. Футуристический дизайн кузова не теряет актуальности, а длинная колесная база гарантирует достаточно места для всей семьи. Базовые версии легко преодолевают более 320 км на одном заряде, тогда как модификации с более емкой батареей обеспечивают пробег свыше 480 км. Функция быстрой зарядки позволяет зарядить аккумулятор от 10 до 80% менее чем за 20 минут.

Еще одним отличным выбором в классе электромобилей стал стильный шведский лифтбек Polestar 2. Модель является прекрасной альтернативой популярной Tesla Model 3 и превосходит ее по качеству сборки и материалов. Эргономичный салон получил удобную мультимедийную систему и экологичную отделку высокого класса. Низкие затраты на обслуживание делают этот автомобиль выгодным вариантом для повседневных поездок.

Практичные варианты

Серебряную награду завоевал хэтчбек Renault Clio, который сочетает компактные габариты с технологиями более дорогих классов. Базовые бензиновые версии демонстрируют отличную динамику в городе, а расход топлива легко составляет менее 5,6 л/100 км. Гибридные модификации позволяют ещё больше сократить количество заездов на АЗС, обеспечивая уверенное поведение и комфорт при движении по скоростным трассам.

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Третье место занял роскошный шведский кроссовер Volvo XC90, который предлагает полноценный 7-местный салон с высоким уровнем комфорта. Модель оснащена надежными дизельными двигателями и плагин-гибридными установками, позволяющими совершать короткие городские поездки исключительно на электротяге.

Замыкает пятерку вместительный Dacia Jogger, который сочетает в себе преимущества универсала и минивэна. Его сложенные сиденья второго и третьего рядов превращают салон в настоящий грузовой фургон для любых хозяйственных нужд.

Рейтинг Auto Express Used Car Awards 2026

  • Главный победитель (Used Car of the Year 2026): Hyundai Ioniq 5
  • Лучший подержанный малолитражный автомобиль (Best used small car): Renault Clio
  • Лучший подержанный хэтчбек (Best used hatchback): Skoda Octavia
  • Лучший подержанный семейный автомобиль (Best used family car): Dacia Jogger
  • Лучший подержанный компактный кроссовер (Best used small SUV): Renault Captur
  • Лучший подержанный среднеразмерный кроссовер (Best used mid-size SUV): Hyundai Tucson
  • Лучший подержанный большой кроссовер (Best used large SUV): Volvo XC90
  • Лучший подержанный автомобиль премиум-класса (Best used premium car): Audi A8
  • Лучший подержанный кабриолет (Best used convertible): Mazda MX-5
  • Лучший подержанный хотхэтч (Best used hot hatchback): Honda Civic Type R
  • Лучший подержанный спорткар (Best used sports car): Alpine A110
  • Лучший подержанный гибридный автомобиль (Best used hybrid car): Dacia Jogger
  • Лучший подержанный электромобиль (Best used electric car): Hyundai Ioniq 5
  • Лучший подержанный премиальный электромобиль (Best used premium electric car): Polestar 2

Ранее Новини.LIVE писали, почему украинский рынок подержанных автомобилей является самым рискованным в Европе. Согласно последним данным, отечественный авторынок остается наименее прозрачным среди всех стран континента.

Также читайте, какие подержанные автомобили сейчас выгоднее ввозить из США в Украину. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания постепенно дешевеют, а электрические модели, напротив, дорожают.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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