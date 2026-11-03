Lexus IS 300h (2013-2020). Фото: exchangeandmart.co.uk

Під час пошуку нової або вживаної машини довговічність завжди залишається головним критерієм. Нещодавно оновлений рейтинг надійності автомобілів від іспанської організації споживачів OCU визначив лідерів ринку. Фахівці опитали понад 85 000 водіїв по всій Європі. Дослідження враховує кількість збоїв, їхню тяжкість, пробіг та вік машин.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motopasion.

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Японське лідерство

Азійські компанії знову зайняли перші позиції у списку. Бренд Lexus отримав 93 бали зі 100 можливих та посів перше місце. Слідом розмістилися Subaru, Toyota та Suzuki, які мають по 91 балу за рівнем задоволеності власників.

Також високі показники у 89 балів демонструють Tesla, BYD, Honda, Mazda, Kia, Mitsubishi та Smart. Загалом фахівці оцінили 39 марок. Наприкінці списку опинилися MG з результатом 72 бали та Land Rover, який набрав лише 64 бали.

Вибір мотора

Тип силової установки має вирішальне значення для тривалої експлуатації. Звичайні гібриди без підключення до мережі виявилися найстійкішими до поломок. Складні конструкції двигунів з ременем у масляній ванні зазвичай створюють більше проблем власникам.

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Дизельні мотори показують найгірші результати, особливо серед середньорозмірних та великих кросоверів. Надійність таких машин покращується у компактному класі, але все одно залишається нижчою за показники гібридних версій.

Найчастіше водії стикаються з проблемами в електриці, на які припадає 14% звернень. Несправності двигунів внутрішнього згоряння займають 9%, а далі йдуть збої гальмівної системи.

Найкращі моделі

Серед великих машин найменше турбують своїх власників Lexus IS 300h (2013–2020), Lexus NX (2014–2021) та Toyota RAV-4. Вони демонструють мінімальну кількість відвідувань сервісу.

У компактному класі гарні результати показують бензиновий Audi Q2, гібридний Toyota C-HR (2016–2023) та електричний Kia Niro.

У сегменті малих міських машин відзначилися Toyota Aygo Cross, гібриди Suzuki Vitara, Ignis та Swift, а також Kia Stonic та оригінальний електричний BMW i3.

Раніше Новини.LIVE писали, які автомобілі псують імідж своїх власників. Французька компанія Selvitys на замовлення бренду XLovecam провела тематичне опитування серед 1000 респондентів.

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