Honda Civic Hybrid 2026 года. Фото: caranddriver.com

Автомобильные эксперты определили лучшие машины 2026 года по итогам серии независимых дорожных испытаний. Специалисты американского издания Edmunds составили ежегодный рейтинг Edmunds Top Rated Awards, выделив модели с самым высоким уровнем современных технологий, комфорта и надежности. Когда средняя стоимость нового авто превысила 50 000 долларов, покупателям становится все труднее найти более доступную машину высокого качества из салона.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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До 30 000 долларов

Победителем в категории лучших легковых автомобилей в ценовом сегменте до 30 000 долларов стал седан Honda Civic Hybrid. Автомобиль получил наивысшую оценку экспертов благодаря исключительному сочетанию плавного, изысканного хода и просторного пассажирского салона. Модель отличается низким расходом топлива и остается одной из самых доступных гибридных машин на рынке.

Среди компактных пикапов первое место занял Ford Maverick. Этот автомобиль привлек внимание сочетанием грузовых возможностей и практичности обычного городского авто. Автомобиль отличается высокой универсальностью для повседневных задач и приятной управляемостью в городском движении.

До 40 000 долларов

В сегменте электромобилей первое место занял седан Tesla Model 3. Эксперты отметили существенно улучшенное качество сборки, повышенное мастерство исполнения и плавность хода подвески на неровностях.

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Среди электрических кроссоверов победу одержал южнокорейский Hyundai Ioniq 5. Эксперты отметили просторный салон для пассажиров и багажа, а также свежий дизайн интерьера. Автомобиль выделяется среди конкурентов передовыми технологическими функциями и удобством в повседневной эксплуатации.

Ранее Новини.LIVE писали, что самым популярным кроссовером мира в 2026 году стал электромобиль. В то же время традиционные лидеры рынка с бензиновыми двигателями постепенно теряют свои позиции.

Также ознакомьтесь с рейтингом самых популярных новых автомобилей в Украине в 2026 году. Бестселлером среди покупателей остается японский кроссовер Toyota RAV4, который занимает значительную долю общего объема рынка.