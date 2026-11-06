Honda Civic Hybrid 2026 року. Фото: caranddriver.com

Автомобільні експерти визначили найкращі машини 2026 року за підсумками серії незалежних дорожніх випробувань. Фахівці американського видання Edmunds склали щорічний рейтинг Edmunds Top Rated Awards, виділивши моделі з найвищим рівнем сучасних технологій, комфорту та надійності. Коли середня вартість нового авто сягнула понад 50 000 доларів, покупцям стає важче знайти доступнішу нову машину високої якості з салону.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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До 30 000 доларів

Переможцем у категорії найкращих легковушок у ціновому сегменті до 30 000 доларів став седан Honda Civic Hybrid. Автомобіль отримав вищу оцінку експертів завдяки винятковому поєднанню плавного, вишуканого ходу та просторого пасажирського салону. Модель виділяється низьким споживанням пального і залишається однією з найдоступніших гібридних машин на ринку.

Серед компактних пікапів першу сходинку посів Ford Maverick. Цей автомобіль привабив поєднанням вантажних можливостей і практичності звичайного міського авто. Авто пропонує високу універсальність для побутових завдань та приємну керованість у щоденному русі.

До 40 000 доларів

У сегменті електромобілів перше місце виборов седан Tesla Model 3. Експерти відзначили суттєво покращену якість збірки, підвищену майстерність виконання та плавність підвіски на нерівностях.

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Серед електричних кросоверів вартістю перемогу здобув південнокорейський Hyundai Ioniq 5. Експерти відзначили щедрий простір для пасажирів і багажу, а також свіжий дизайн інтер'єру. Автомобіль виділяється серед конкурентів передовими технологічними функціями та зручністю в щоденній експлуатації.

Раніше Новини.LIVE писали, що найпопулярнішим кросовером світу у 2026 році став електрокар. Водночас традиційні лідери ринку з бензиновими двигунами поступово втрачають свої позиції.

Також ознайомтеся з рейтингом найпопулярніших нових авто в Україні у 2026 році. Бестселером серед покупців залишається японський кросовер Toyota RAV4, який формує значну частку загального обсягу ринку.