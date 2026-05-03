Виробник роботів-пилотягів показав електрокар з ракетним прискорювачем

Nebula Next 01 Jet Edition.

Китайський виробник побутової техніки Dreame, відомий своїми роботами-пилотягами, представив концепт електричного купе Nebula Next 01 Jet Edition. Головною особливістю новинки стала наявність ракетних прискорювачів на твердому паливі, що дозволяють досягти фантастичної динаміки. Заявлений розгін до 100 км/год займає лише 0,9 с, що робить цей проєкт одним з найамбітніших у сучасній індустрії. Компанія прагне довести, що технології домашньої електроніки можуть стати основою для створення суперкарів майбутнього.

Ракетна потужність

Електромобіль оснащений чотирма двигунами сумарною потужністю 1876 к.с. Додаткову тягу в 100 кН забезпечують ракетні сопла з часом відгуку всього 150 мс, що можна порівняти з показниками літака Boeing 737. Система прискорювачів покликана вивести результативність на рівень, недоступний звичайним електричним агрегатам.

Склад палива та способи його заправки наразі не розкриваються. Також виникають питання щодо безпеки для пішоходів та транспорту позаду через викиди розпечених газів. Хоча ідеї з ракетними технологіями в авто раніше озвучувала Tesla, Dreame стала першою компанією, що представила настільки деталізований концепт з реальними характеристиками тяги.

Розумна автоматика

Автомобіль отримав систему автономного керування, яка працює на базі власного LiDAR датчика DHX1. Цей пристрій забезпечує високу чіткість зображення, дозволяючи розпізнавати не лише великі перешкоди, а й дрібні нерівності дороги. Навіть невеликі камені або вибоїни стають помітними для електроніки на великій відстані.

Система здатна точно відстежувати рухи пішоходів та зчитувати дорожні знаки в складних умовах. Досвід розробки сенсорів для домашніх роботів допоміг створити програмне забезпечення, що мінімізує помилки в міському трафіку. Це робить Nebula не просто швидким, а й одним з найбільш технологічно просунутих безпілотників.

Конкретних термінів запуску серійного виробництва Nebula Next 01 Jet Edition наразі не називають. Проєкт може залишитися яскравою демонстрацією інженерних можливостей протягом тривалого часу. Проте використання високообертових двигунів, розроблених для побутової техніки, у конструкції авто відкриває нові перспективи для всієї індустрії.

