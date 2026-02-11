Розкрито інтер’єр першого електрокара Ferrari від ексдизайнера iPhone

Електромобіль Ferrari Luce. Фото: caranddriver.com

Перший електричний Ferrari отримав офіційну назву Luce та революційний інтер’єр. Над проєктом працювала студія LoveFrom на чолі з колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом, який інтегрував у суперкар філософію функціонального мінімалізму та преміальних матеріалів.

Про це повідомив Top Gear.

Естетика Apple

Інтер’єр Ferrari Luce став результатом співпраці італійського бренду зі студією LoveFrom, яку заснували Джоні Айв та Марк Ньюсон. Позаяк Apple раніше відмовилася від планів створення власного авто, цей проєкт демонструє, яким міг бути транспортний засіб від творців iPhone. Основна увага приділена тактильним відчуттям та відсутності зайвих деталей, що відволікають від водіння.

Дизайн інтер’єру базується на використанні анодованого алюмінію та повної відсутності пластику. Компанія Ferrari зазначає, що деталі виготовлені з цільних заготовок за допомогою високоточного фрезерування, що забезпечує міцну мікроструктуру. Навіть кріпильні гвинти розроблені з урахуванням естетичних вимог, нагадуючи підхід Apple до конструкції власних пристроїв.

Інтерʼєр Ferrari Luce. Фото: Ferrari

Елементи керування

Особливу увагу розробники приділили екранам, залучивши до співпраці технологічних гігантів. Зокрема, для створення приладової панелі діагоналлю 12,86 дюйма використали OLED-матриці від Samsung. Кожний піксель працює незалежно, тому вдалося досягти ідеального чорного кольору та високого контрасту, що мінімізує когнітивне навантаження на водія.

Центральний 10,12-дюймовий екран керування змонтований на спеціальному шарнірі, що дозволяє повертати його до водія або пасажира. Захисне скло для панелей розробила компанія Corning, яка є партнером Apple з часів створення першого iPhone. Використання технології Fusion5 дозволило створити надміцне скло, оброблене лазером для нанесення 13 000 мікроскопічних отворів під графічні елементи.

Кермо автомобіля складається з 19 окремих алюмінієвих частин, виготовлених з вторинної сировини, та містить лише фізичні перемикачі.

Технічні характеристики

Ferrari Luce оснащується чотирма електродвигунами, по одному на кожне колесо, що забезпечує сумарну потужність близько 1113 к.с. (830 кВт). Завдяки такій конфігурації повнопривідний гіперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,5 секунди, а його максимальна швидкість становить 310 км/год.

Енергію для руху забезпечує акумуляторна батарея місткістю 122 кВт-год, яка дозволяє долати понад 530 км на одному заряді за циклом WLTP. Система підтримує надшвидку зарядку постійним струмом потужністю до 350 кВт. При цьому автомобіль важить близько 2300 кг, що робить його найважчим представником у лінійці бренду, проте інженери компенсували це ідеальною керованістю.