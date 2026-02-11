Раскрыт интерьер первого электрокара Ferrari от экс-дизайнера iPhone

Видео
Главная Авто Представлен интерьер первого электрокара Ferrari от дизайнера iPhone

Представлен интерьер первого электрокара Ferrari от дизайнера iPhone

Дата публикации 11 февраля 2026 11:40
Электромобиль Ferrari Luce. Фото: caranddriver.com

Первый электрический Ferrari получил официальное название Luce и революционный интерьер. Над проектом работала студия LoveFrom во главе с бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом, который интегрировал в суперкар философию функционального минимализма и премиальных материалов.

Об этом сообщил Top Gear.

Эстетика Apple

Интерьер Ferrari Luce стал результатом сотрудничества итальянского бренда со студией LoveFrom, которую основали Джони Айв и Марк Ньюсон. Так как Apple ранее отказалась от планов создания собственного авто, этот проект демонстрирует, каким могло быть транспортное средство от создателей iPhone. Основное внимание уделено тактильным ощущениям и отсутствию лишних деталей, отвлекающих от вождения.

Дизайн интерьера базируется на использовании анодированного алюминия и полном отсутствии пластика. Компания Ferrari отмечает, что детали изготовлены из цельных заготовок с помощью высокоточного фрезерования, что обеспечивает прочную микроструктуру. Даже крепежные винты разработаны с учетом эстетических требований, напоминая подход Apple к конструкции собственных устройств.

Кермо та приладова панель Ferrari Luce
Интерьер Ferrari Luce. Фото: Ferrari

Элементы управления

Особое внимание разработчики уделили экранам, привлекая к сотрудничеству технологических гигантов. В частности, для создания приборной панели диагональю 12,86 дюйма использовали OLED-матрицы от Samsung. Каждый пиксель работает независимо, поэтому удалось достичь идеального черного цвета и высокого контраста, что минимизирует когнитивную нагрузку на водителя.

Центральный 10,12-дюймовый экран управления смонтирован на специальном шарнире, что позволяет поворачивать его к водителю или пассажиру. Защитное стекло для панелей разработала компания Corning, которая является партнером Apple со времен создания первого iPhone. Использование технологии Fusion5 позволило создать сверхпрочное стекло, обработанное лазером для нанесения 13 000 микроскопических отверстий под графические элементы.

Руль автомобиля состоит из 19 отдельных алюминиевых частей, изготовленных из вторичного сырья, и содержит только физические переключатели.

Технические характеристики

Ferrari Luce оснащается четырьмя электродвигателями, по одному на каждое колесо, что обеспечивает суммарную мощность около 1113 л.с. (830 кВт). Благодаря такой конфигурации полноприводный гиперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Энергию для движения обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 122 кВт-ч, которая позволяет преодолевать более 530 км на одном заряде по циклу WLTP. Система поддерживает сверхбыструю зарядку постоянным током мощностью до 350 кВт. При этом автомобиль весит около 2300 кг, что делает его самым тяжелым представителем в линейке бренда, однако инженеры компенсировали это идеальной управляемостью.

Apple авто электрокары iPhone Дизайн автомобиль суперкар Ferrari електромобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
