Производитель роботов-пилесосов показал электрокар с ракетным ускорителем

Nebula Next 01 Jet Edition. Фото: Dreame

Китайский производитель бытовой техники Dreame, известный своими роботами-пилесосами, представил концепт электрического купе Nebula Next 01 Jet Edition. Главной особенностью новинки стало наличие ракетных ускорителей на твердом топливе, позволяющих достичь фантастической динамики. Заявленный разгон до 100 км/ч занимает всего 0,9 с, что делает этот проект одним из самых амбициозных в современной индустрии. Компания стремится доказать, что технологии домашней электроники могут стать основой для создания суперкаров будущего.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Ракетная мощность

Электромобиль оснащен четырьмя двигателями суммарной мощностью 1876 л.с. Дополнительную тягу в 100 кН обеспечивают ракетные сопла со временем отклика всего 150 мс, что сопоставимо с показателями самолета Boeing 737. Система ускорителей призвана вывести результативность на уровень, недоступный обычным электрическим агрегатам.

Состав топлива и способы его заправки пока не раскрываются. Также возникают вопросы безопасности для пешеходов и транспорта позади из-за выбросов раскаленных газов. Хотя идеи с ракетными технологиями в авто ранее озвучивала Tesla, Dreame стала первой компанией, представившей настолько детализированный концепт с реальными характеристиками тяги.

Умная автоматика

Автомобиль получил систему автономного управления, которая работает на базе собственного LiDAR датчика DHX1. Это устройство обеспечивает высокую четкость изображения, позволяя распознавать не только крупные препятствия, но и мелкие неровности дороги. Даже небольшие камни или выбоины становятся заметными для электроники на большом расстоянии.

Система способна точно отслеживать движения пешеходов и считывать дорожные знаки в сложных условиях. Опыт разработки сенсоров для домашних роботов помог создать программное обеспечение, минимизирующее ошибки в городском трафике. Это делает Nebula не просто быстрым, но и одним из самых технологически продвинутых беспилотников.

Конкретных сроков запуска серийного производства Nebula Next 01 Jet Edition пока не называют. Проект может остаться яркой демонстрацией инженерных возможностей в течение длительного времени. Однако использование высокооборотистых двигателей, разработанных для бытовой техники, в конструкции авто открывает новые перспективы для всей индустрии.

