Новий потужний пилосос для автомобілів вловлює навіть пилових кліщів

Портативний пилотяг Dyson Car+Boat. Фото: Dyson

Компанія Dyson випустила портативний пилотяг Car+Boat, який має більшість функцій повнорозмірних пристроїв. Тому його можна використовувати не лише для прибирання машини, але й для наведення чистоти, наприклад, вдома на кухні.

Про це повідомив TechRadar.

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Технічні характеристики

Dyson Car+Boat — це потужний портативний бездротовий пилотяг, здатний працювати 50 хвилин на одній зарядці. Передбачена повністю герметична система фільтрації, яка може вловлювати 99,99% частинок розміром до 0,3 мікрона, зокрема пилових кліщів, шерсть домашніх тварин та інші алергени.

Фактично портативний пилотяг повторює великі пристрої Dyson для дому, але зменшений до ручного розміру. Наприклад, двигун пилотяга обертається зі швидкістю 110 000 об/хв. А у великої потужної моделі Gen5detec — 135 000 об/хв.

Фото: Dyson

Новинка оснащена трьома насадками

для чищення сидінь та матраців;

для збирання пилу та сміття у вузьких, важкодоступних місцях;

щіткою для видалення пилу з жалюзів та полиць, доповненого широким інструментом для збору крихт та сміття.

Продажі пилотяга Dyson Car+Boat розпочинаються 4 лютого за ціною 279,99 долара.

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