Новый мощный пылесос для автомобилей улавливает даже пылевых клещей

Портативный пылесос Dyson Car+Boat. Фото: Dyson

Компания Dyson выпустила портативный пылесос Car+Boat, который имеет большинство функций полноразмерных устройств. Поэтому его можно использовать не только для уборки машины, но и для наведения чистоты, например, дома на кухне.

Об этом сообщил TechRadar.

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Технические характеристики

Dyson Car+Boat — это мощный портативный беспроводной пылесос, способный работать 50 минут на одной зарядке. Предусмотрена полностью герметичная система фильтрации, которая может улавливать 99,99% частиц размером до 0,3 микрона, в том числе пылевых клещей, шерсть домашних животных и другие аллергены.

Фактически портативный пылесос повторяет большие устройства Dyson для дома, но уменьшенный до ручного размера. Например, двигатель пылесоса вращается со скоростью 110 000 об/мин. А у большой мощной модели Gen5detec — 135 000 об/мин.

Фото: Dyson

Новинка оснащена тремя насадками

для чистки сидений и матрасов;

для сбора пыли и мусора в узких, труднодоступных местах;

щеткой для удаления пыли с жалюзи и полок, дополненного широким инструментом для сбора крошек и мусора.

Продажи пылесоса Dyson Car+Boat начинаются 4 февраля по цене 279,99 доллара.

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