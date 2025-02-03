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Вышел пылесос для авто, который улавливает даже пылевых клещей

3 февраля 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Новый мощный пылесос для автомобилей улавливает даже пылевых клещей
Портативный пылесос Dyson Car+Boat. Фото: Dyson
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Компания Dyson выпустила портативный пылесос Car+Boat, который имеет большинство функций полноразмерных устройств. Поэтому его можно использовать не только для уборки машины, но и для наведения чистоты, например, дома на кухне.

Об этом сообщил TechRadar.

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Технические характеристики

Dyson Car+Boat — это мощный портативный беспроводной пылесос, способный работать 50 минут на одной зарядке. Предусмотрена полностью герметичная система фильтрации, которая может улавливать 99,99% частиц размером до 0,3 микрона, в том числе пылевых клещей, шерсть домашних животных и другие аллергены.

Фактически портативный пылесос повторяет большие устройства Dyson для дома, но уменьшенный до ручного размера. Например, двигатель пылесоса вращается со скоростью 110 000 об/мин. А у большой мощной модели Gen5detec — 135 000 об/мин.

Ручний пилосос Dyson Car+Boat.
Фото: Dyson

Новинка оснащена тремя насадками

  • для чистки сидений и матрасов;
  • для сбора пыли и мусора в узких, труднодоступных местах;
  • щеткой для удаления пыли с жалюзи и полок, дополненного широким инструментом для сбора крошек и мусора.

Продажи пылесоса Dyson Car+Boat начинаются 4 февраля по цене 279,99 доллара.

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