Kia Sportage 2026 року. Фото: netcarshow.com

Механік та автоексперт платформи JustAnswer Кріс Пайл спирається на багаторічний практичний досвід роботи в автосервісі. Він виділив чотири автомобільні бренди, які вважає найвдалішими для власного користування. Залежно від потреб водія фахівець рекомендує моделі американських та корейських виробників.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Авто на кожен день

Тим, хто шукає максимальну вигоду за свої гроші, автоексперт рекомендує автомобілі Hyundai та Kia. Кріс Пайл зазначив, що власників потішить низька вартість утримання таких машин. Зазвичай моделі цих марок коштують дешевше за конкурентів та мають довгострокову заводську гарантію. До того ж власник одразу отримує в комплектації всі необхідні для комфорту опції. Саме тому корейські авто є раціональним вибором для щоденних поїздок.

Проте механік попереджає про один суттєвий недолік під час подальшого перепродажу. Ці машини швидше втрачають у ціні, тому їх варто купувати з розрахунком проїхати понад 320 000 км.

Електромобілі

Для водіїв, які вирішили пересісти на електромобіль, вдалим варіантом стануть моделі Tesla. На думку механіка, це надійний вибір для локальних поїздок без потреби постійно планувати маршрут навколо зарядних станцій.

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Пайл підкреслив, що електрокари американського бренду оснащують найсучаснішими функціями. За роки роботи на дорогах вони вже довели свою витривалість у реальних умовах.

Для важкої роботи

За словами Кріса Пайла, пікапи Ford Super Duty та Ford F-150 недарма стали бестселерами в США, адже вони безвідмовно справляються зі своєю роботою. Експерт радить обирати саме їх, якщо власнику потрібно тягати човен або будинок на колесах. Окремою перевагою цих пікапів фахівець називає високу ліквідність на вторинному ринку. Коли прийде час оновити транспорт, власник без зусиль знайде покупця.

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