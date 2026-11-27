Kia Sportage 2026 года. Фото: netcarshow.com

Механик и автоэксперт платформы JustAnswer Крис Пайл опирается на многолетний практический опыт работы в автосервисе. Он выделил четыре автомобильных бренда, которые считает наиболее подходящими для личного пользования. В зависимости от потребностей водителя специалист рекомендует модели американских и корейских производителей.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Авто на каждый день

Тем, кто ищет максимальную выгоду за свои деньги, автоэксперт рекомендует автомобили Hyundai и Kia. Крис Пайл отметил, что владельцев порадует низкая стоимость содержания таких машин. Обычно модели этих марок стоят дешевле конкурентов и имеют долгосрочную заводскую гарантию. К тому же владелец сразу получает в комплектации все необходимые для комфорта опции. Именно поэтому корейские автомобили являются рациональным выбором для ежедневных поездок.

Однако механик предупреждает об одном существенном недостатке при последующей перепродаже. Эти машины быстрее теряют в цене, поэтому их стоит покупать с расчетом проехать более 320 000 км.

Электромобили

Для водителей, решивших пересесть на электромобиль, удачным вариантом станут модели Tesla. По мнению механика, это надежный выбор для поездок по городу, не требующих постоянного планирования маршрута с учетом зарядных станций.

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Пайл подчеркнул, что электрокары американского бренда оснащены самыми современными функциями. За годы эксплуатации на дорогах они уже доказали свою выносливость в реальных условиях.

Для тяжелой работы

По словам Криса Пайла, пикапы Ford Super Duty и Ford F-150 не зря стали бестселлерами в США, ведь они безотказно справляются со своей работой. Эксперт советует выбирать именно их, если владельцу нужно буксировать лодку или дом на колесах. Отдельным преимуществом этих пикапов специалист называет высокую ликвидность на вторичном рынке. Когда придет время обновить транспорт, владелец без труда найдет покупателя.

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