BMW 2 Series Coupé 2026 года. Фото: topgear.com

Качественная система отопления и кондиционирования автомобиля должна быстро прогревать салон в морозное утро, мгновенно устранять запотевание стекол и поддерживать приятную прохладу в летнюю жару. Авторы британского исследования Driver Power опросили более 100 000 автовладельцев, чтобы выяснить, какие модели лучше всего справляются с этими задачами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Wow.

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Первая тройка

Первое место занял BMW 2 Series Coupe, владельцы которого наиболее высоко оценили скорость прогрева и охлаждения салона. Несмотря на перенос управления климат-контролем на центральный сенсорный экран, интерфейс оказался интуитивно понятным.

Серебро завоевал электроседан Tesla Model 3, который уже в базовой комплектации имеет подогрев передних сидений и руля. В более дорогих версиях задние пассажиры получают дополнительный экран климат-контроля. Летом водители особенно хвалят фирменный режим Dog Mode для охлаждения салона во время стоянки.

Бронза досталась семейному кроссоверу Ford Kuga, который в старшей версии ST-Line X предлагает подогрев всех сидений, хотя управление климат-контролем через сенсорный дисплей кажется водителям несколько сложным.

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Удобное управление

Четвертое место занял электрокроссовер Tesla Model Y, владельцы которого отметили быстрый прогрев салона зимой. Пятое место занял кроссовер Hyundai Tucson, который сохранил отдельные физические кнопки для регулировки температуры и предлагает подогрев руля, всех сидений и вентиляцию передних сидений в богатых комплектациях. Шестое место занял седан Audi A4, где классические поворотные шайбы на центральной консоли позволяют изменять настройки вслепую.

Седьмое место занял кроссовер Opel Grandland, который также сохранил традиционные кнопки кондиционера и порадовал водителей подогревом лобового стекла, руля и сидений. Восьмое место досталось хэтчбеку BMW 1 Series, где температуру можно регулировать как на сенсорном экране, так и с помощью голосовых команд.

Девятое место заняла Opel Astra, которая имеет физические кнопки для основных функций климат-контроля, стандартный подогрев передних сидений и руля, а в более дорогих комплектациях еще и вентиляцию и массаж сидений. Замыкает десятку компактный кроссовер Nissan Juke, который, несмотря на тесный салон и жесткую подвеску, предлагает удобный зимний пакет с подогревом стекол, руля и сидений.

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