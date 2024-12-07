Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Почему печка в авто не греет и как с этим быть arrow

Почему печка в авто не греет и как с этим быть

7 декабря 2024 12:42
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Печка в автомобиле зимой не греет — что делать
Печка. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Зимние поездки могут оказаться слишком сложными, если отопление в автомобиле не работает. Узнайте основные причины и способы решения этой проблемы.

Об этом написала Avtosota.

Читайте также:
  • Нехватка охлаждающей жидкости

Если антифриза недостаточно, теплообмен не происходит эффективно и печь не может нагреть воздух. Необходимо проверить уровень антифриза и при необходимости долить.

  • Воздушные пробки в системе

Воздушные пробки могут возникнуть из-за разгерметизации шлангов или патрубков, что приводит к нарушению циркуляции жидкости. Для устранения проблемы нужно прокачать систему охлаждения, что можно сделать, установив автомобиль на наклон и постепенно добавляя антифриз.

  • Засор радиатора обогревателя

Отложения и коррозия препятствуют нормальному движению охлаждающей жидкости. В таком случае рекомендуется промыть радиатор или заменить его новым.

  • Неисправность термостата

Если термостат заедает в открытом или закрытом положении, это может привести к недостаточному нагреву воздуха в салоне. Решение – замена неисправного устройства.

  • Проблемы с вентилятором

Если вентилятор не работает должным образом, теплый воздух не будет поступать в салон. Следует проверить и при необходимости заменить его.

  • Забитый салонный фильтр

Загрязненный фильтр ограничивает поток воздуха. Его регулярная замена поможет избежать этой проблемы.

  • Неисправность заслонки

Если заслонка не открывается или закрывается неправильно, это может ограничить подачу теплого воздуха в салон. Необходимо проверить механизмы управления заслонкой и при необходимости отремонтировать.

  • Неправильная работа климат-контроля

Климат-контроль управляется электронными системами. Если датчики температуры работают неправильно, это приводит к тому, что система не будет включать обогрев. Здесь нужно обращаться в сервис.

Ранее мы писали, какой штраф предусмотрен за вождение в верхней одежде. Также рассказывали, почему большинство пользуются подогревом сидений в авто неправильно.

ремонт авто советы автомобиль обогреватели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:00 Лубинец сообщил о возможном обмене пленными к Новому году

12:55 Куда инвестировать в Украине — финансовые инструменты 2025 года

12:50 Украина получит доступ к новой версии Starlink — что изменится

12:49 Латвия и Литва не поддержали пакет санкций против РФ — причина

12:48 На Львовщине задержали мужчину, который жестоко убил соседа

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

12:40 На трассе Киев-Чоп перевернулся автомобиль — видео

12:33 Одесса не готова к зиме — эксперт о теплоснабжении в городе

12:33 На Киевщине обломки БпЛА повредили гражданские объекты — фото

12:26 У Садового ищут водителей и грузчиков — какие условия работы

12:26 Украина борется за увеличение помощи от ФРГ, — посол

13:00 Лубинец сообщил о возможном обмене пленными к Новому году

12:55 Куда инвестировать в Украине — финансовые инструменты 2025 года

12:50 Украина получит доступ к новой версии Starlink — что изменится

12:49 Латвия и Литва не поддержали пакет санкций против РФ — причина

12:48 На Львовщине задержали мужчину, который жестоко убил соседа

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

12:40 На трассе Киев-Чоп перевернулся автомобиль — видео

12:33 Одесса не готова к зиме — эксперт о теплоснабжении в городе

12:33 На Киевщине обломки БпЛА повредили гражданские объекты — фото

12:26 У Садового ищут водителей и грузчиков — какие условия работы

12:26 Украина борется за увеличение помощи от ФРГ, — посол

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году