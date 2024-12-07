Печка в автомобиле зимой не греет — что делать

Почему печка в авто не греет и как с этим быть
Зимние поездки могут оказаться слишком сложными, если отопление в автомобиле не работает. Узнайте основные причины и способы решения этой проблемы.
Об этом написала Avtosota.
- Нехватка охлаждающей жидкости
Если антифриза недостаточно, теплообмен не происходит эффективно и печь не может нагреть воздух. Необходимо проверить уровень антифриза и при необходимости долить.
- Воздушные пробки в системе
Воздушные пробки могут возникнуть из-за разгерметизации шлангов или патрубков, что приводит к нарушению циркуляции жидкости. Для устранения проблемы нужно прокачать систему охлаждения, что можно сделать, установив автомобиль на наклон и постепенно добавляя антифриз.
- Засор радиатора обогревателя
Отложения и коррозия препятствуют нормальному движению охлаждающей жидкости. В таком случае рекомендуется промыть радиатор или заменить его новым.
- Неисправность термостата
Если термостат заедает в открытом или закрытом положении, это может привести к недостаточному нагреву воздуха в салоне. Решение – замена неисправного устройства.
- Проблемы с вентилятором
Если вентилятор не работает должным образом, теплый воздух не будет поступать в салон. Следует проверить и при необходимости заменить его.
- Забитый салонный фильтр
Загрязненный фильтр ограничивает поток воздуха. Его регулярная замена поможет избежать этой проблемы.
- Неисправность заслонки
Если заслонка не открывается или закрывается неправильно, это может ограничить подачу теплого воздуха в салон. Необходимо проверить механизмы управления заслонкой и при необходимости отремонтировать.
- Неправильная работа климат-контроля
Климат-контроль управляется электронными системами. Если датчики температуры работают неправильно, это приводит к тому, что система не будет включать обогрев. Здесь нужно обращаться в сервис.
Ранее мы писали, какой штраф предусмотрен за вождение в верхней одежде. Также рассказывали, почему большинство пользуются подогревом сидений в авто неправильно.
Читайте Новини.LIVE!