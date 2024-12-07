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Чому пічка в авто не гріє та як з цим бути

7 грудня 2024 12:42
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Пічка в автомобілі зимою не гріє — що робити
Пічка. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Зимові поїздки можуть стати занадто складними, якщо опалення в автомобілі не працює. Дізнайтеся про основні причини та способи розв’язання цієї проблеми.

Про це написала Avtosota.

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  • Нестача охолоджувальної рідини

Якщо антифризу недостатньо, теплообмін не відбувається ефективно, й піч не може нагріти повітря. Необхідно перевірити рівень антифризу та при необхідності долити.

  • Повітряні пробки у системі

Повітряні пробки можуть виникнути через розгерметизацію шлангів або патрубків, що призводить до порушення циркуляції рідини. Для усунення проблеми потрібно прокачати систему охолодження, що можна зробити, встановивши автомобіль на нахил та поступово додаючи антифриз.

  • Засмічення радіатора обігрівача

Відкладення та корозія перешкоджають нормальному руху охолоджувальної рідини. У такому випадку рекомендується промити радіатор або замінити його на новий.

  • Несправність термостата

Якщо термостат заїдає у відкритому або закритому положенні, це може призвести до недостатнього нагрівання повітря в салоні. Рішення — заміна несправного пристрою.

  • Проблеми з вентилятором

Якщо вентилятор не працює належним чином тепле повітря не надходитиме в салон. Потрібно перевірити та за потреби замінити його.

  • Забитий салонний фільтр

Забруднений фільтр обмежувати потік повітря. Його регулярна заміна допоможе уникнути цієї проблеми.

  • Несправність заслінки

Якщо заслінка не відкривається або закривається неправильно, це може обмежити подачу теплого повітря до салону. Необхідно перевірити механізми керування заслінкою та при необхідності відремонтувати.

  • Хибна робота клімат-контролю

Клімат-контроль керується електронними системами. Якщо датчики температури працюють неправильно, це призводить до того, що система не включатиме обігрів. Тут потрібно звертатися до сервісу.

Раніше ми писали, який штраф передбачений за керування авто у верхньому одязі. Також розповідали, чому більшість користуються підігрівом сидінь в авто неправильно.

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12:48 На Львівщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив сусіда

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