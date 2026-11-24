BMW 2 Series Coupé 2026 року. Фото: topgear.com

Якісна система опалення та кондиціонування автомобіля має швидко прогрівати салон морозного ранку, миттєво прибирати запотівання зі скла та підтримувати приємну прохолоду в літню спеку. Автори британського дослідження Driver Power опитали понад 100 000 власників машин, щоб з'ясувати, які моделі найкраще справляються з цими завданнями.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Wow.

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Перша трійка

Першу сходинку посів BMW 2 Series Coupe, власники якого найвище оцінили швидкість прогріву та охолодження салону. Попри перенесення керування кліматом на центральний сенсорний екран, інтерфейс виявився інтуїтивно зрозумілим.

Срібло здобув електричний седан Tesla Model 3, який уже в базовій комплектації має підігрів передніх сидінь і керма. У дорожчих версіях додатковий екран клімат-контролю отримують задні пасажири. Влітку водії особливо хвалять фірмовий режим Dog Mode для охолодження салону під час стоянки.

Бронза дісталася сімейному кросоверу Ford Kuga, який у старшій версії ST-Line X пропонує підігрів усіх сидінь, хоча керування кліматом через сенсорний дисплей здається водіям дещо складним.

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Зручне керування

Четверту позицію посів електрокросовер Tesla Model Y, власники якого відзначили швидкий прогрів салону взимку. П'яте місце зайняв кросовер Hyundai Tucson, який зберіг окремі фізичні кнопки для регулювання температури та пропонує підігрів керма, усіх крісел і вентиляцію передніх сидінь у багатих версіях. Шостим став седан Audi A4, де класичні поворотні шайби на центральній консолі дозволяють змінювати налаштування наосліп.

Сьому сходинку посів кросовер Opel Grandland, який також зберіг традиційні кнопки кондиціонера та потішив водіїв підігрівом лобового скла, керма й сидінь. Восьме місце дісталося хетчбеку BMW 1 Series, де температуру можна регулювати як на сенсорному екрані, так і голосовими командами.

Дев'ятою стала Opel Astra, яка має фізичні клавіші для головних функцій клімату, стандартний підігрів передніх сидінь і керма, а у дорожчих комплектаціях ще й вентиляцію та масаж крісел. Замикає десятку компактний кросовер Nissan Juke, який попри тіснуватий салон і жорстку підвіску пропонує зручний зимовий пакет з підігрівом скла, керма та сидінь.

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