Lucid Motors побили рекорд запасу ходу на своєму електромобілі проїхавши понад 1200 кілометрів

Електромобіль Lucid Air Grand Touring. Фото: Lucid Motors

Як відомо, в електромобілів є два головних недоліки — запас ходу та час заряджання. Проте схоже у компанії Lucid Motors змогли завдяки розв'язанню першої проблеми позбутись і другої. Їхня модель Lucid Air Grand Touring побила черговий світовий рекорд запасу ходу на одній зарядці.

Про рекорд повідомляє портал New Atlas.

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Команда Lucid, яка побила рекорд. Фото: Lucid Motors

Згідно з інформацією порталу, інженери компанії встановили світовий рекорд Гіннеса за найдовшу подорож електромобіля на одному заряді подолавши 1205 кілометрів.

Таким чином, Lucid Motors побила рекорд у 1045 км (649 миль), який раніше був встановлений Mercedes-Benz EQS450+ у червні 2025 року.

Електромобіль подолав цю подорож між Санкт-Моріцем, Швейцарія, та Мюнхеном, Німеччина, проїжджаючи автомагістралями, другорядними дорогами та альпійськими дорогами — і все це без жодної зупинки для заряджання.

І хоча "за паспортом" Lucid Air Grand Touring має запас ходу у 960 км, проте екіпах скористувався сприятливими дорожніми та погодними умовами, щоб побити рекорд.

Що відомо про модель Lucid Air Grand Touring

Інтер'єр Lucid Air Grand Touring. Фото: Lucid Motors

Це авто має два повнопривідні електродвигуни із сукупною потужністю системи 819 кінських сил (611 кВт) та крутним моментом 1200 Нм. Живлення забезпечується акумулятором NMC, загальна ємність якого становить 117 кВт-год (112 кВт-год корисної енергії). Найкраще те, що він може розігнатися від 0 до 100 км/год лише за три секунди.

900-вольтова електрична архітектура електромобіля дозволяє швидко заряджати його постійним струмом потужністю до 300 кВт.

За даними Lucid, якщо автомобіль підключено до достатньо потужного швидкого зарядного пристрою постійного струму, його акумулятор можна зарядити приблизно за 15 хвилин, забезпечивши запас ходу 350 км (217 миль). Вартість новинки починається з 112 650 доларів.

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